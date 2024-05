Ragusa: domenica si inaugura la mostra pittorica di Emanuele Bellio

Si intitola “L’anima e il volto”, la mostra del pittore Emanuele Bellio che sarà inaugurata domenica prossima, 26 maggio, al centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa. Dopo i saluti e l’introduzione di Giorgio Chessari, presidente del centro studi Rossitto, relazionerà Salvatore Parlagreco, storico dell’arte e curatore della mostra.

La serata sarà musicalmente tratteggiata dal gruppo 4Keys. L’esposizione delle opere potrà essere fruita fino al 9 giugno 2024 e sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 12.30; dalle 17.30 alle 20.00 e la domenica solo nel pomeriggio dalle 17,30 alle 20.00. Un evento realizzato grazie alla cooperazione del centro studi Feliciano Rossitto con Ars iblea.

Emaunele Bellio, classe 1949, vive e opera a Ragusa. Dopo il completamento degli studi universitari, acquista l’indipendenza economica, ha potuto frequentare i corsi della scuola di pittura promotrice delle arti di Ragusa, sotto la guida dei maestri Angelo Campo, Giovanni De Vita e Salvatore Ferma. Sin dai primi anni Ottanta ha partecipato a numerose mostre in ambito regionale e nazionale. Nel 1996 e nel 2018 ha fatto due mostre personali. Per ragioni di lavoro e di famiglia, ha dovuto sospendere l’attività pittorica dal 1997 al 2015. Questa lunga pausa, tuttavia, non ha cancellato il bisogno di esprimersi con la pittura. Ha ripreso a dipingere nel 2016 esponendo regolarmente le sue opere in numerose collettive. Usa diverse tecniche pittoriche: olio, acquerello, pastello, acrilico.