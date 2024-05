Gravina (Ct): il senatore Fleres dona 80 volumi alla biblioteca

Il senatore Salvo Fleres dona 80 volumi alla biblioteca comunale Francesco Virzì di Gravina di Catania. Ad accogliere gli intervenuti è stata la direttrice della biblioteca, Antonina Danzè.

Per l’amministrazione comunale erano presneti il sindaco Massimiliano Giammusso; il vicesindaco con delega alla cultura, Claudio Nicolosi; l’assessore allo spettacolo, Filippo Riela; il consigliere Mirko Marcantonio e la responsabile dell’ufficio di gabinetto del sindaco, nonché vice presidentessa della seizone gravinese della Fidapa, Agata Viola. Stralci delle opere sono stati letti da Antonella Fleres. L’opera omnia donata dal senatore Fleres è costituita da 80 volumi di vario genere e tipologia tra romanzi, poesie, cabaret, testi tra il serio e il faceto, fiabe, giornalismo e politica.

La cerimonia è stata occazione per la donazione dell’ottantunesimo volume fresco di stampa: “Non per convincere ma per ragionare”, una raccolta di articoli di vario genere che diventano tutti spunto di profonda riflessione. Il sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso, nel ringraziare il senatore Fleres, una delle più brillanti intelligenze della nostra terra per via della sua versatilità e bravura, ha aggiunto che “al contempo cresce anche la nostra biblioteca che può vantare oggi ben 19.600 volumi complessivi divenendo essa sempre più un punto di riferimento anche per i cittadini dei paesi limitrofi”.

L’assessore alla cultura, Claudio Nicolosi ha dichiarato che “rappresenta un vero onore aver oggi ospitato una persona poliedrica quale il senatore Fleres che ringraziamo per il nobile gesto avuto verso la città tutta di Gravina. Ciò conferma ancora una volta anche quanto attiva sia la nostra biblioteca in cui, fra l’altro, è ormai da diverso tempo attivo un importante servizio di bookcrossing teso a far aumentare la circolazione dei libri e, di riflesso, della cultura”.

L’assessore allo spettacolo Filippo Riela si è congratulato col senatore Fleres per la donazione alla nostra biblioteca dei libri “ciascuno dei quali rappresenta una creatura e che come tale va custodita e, al contempo, anche diffusa”.