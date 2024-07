Catania: Massimo Pesce è il nuovo assessore della giunta Trantino

Massimo Pesce è il nuovo assessore del comune di Catania. Entra così a far parte della giunta Trantino. Pesce prende il posto dell’uscente Salvo Tomarchio, destinato all’Ars.

“Siamo felici di contribuire al buon lavoro di un’amministrazione in cui abbiamo creduto fin dal proprio giorno – dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, segretario di Forza Italia per la provincia di Catania – convinto che il buongoverno del centrodestra, con il determinante contributo di Forza Italia, è ciò che serve alla città”.

“Catania ce l’ho nel sangue – ha affermato Massimo Pesce – per me è il massimo onore possibile essere qui a Palazzo degli Elefanti, assumendo il ruolo di assessore. Da oggi mi metto a lavoro per la nostra città e darò tutto me stesso per fare bene, onorando la fiducia del sindaco Enrico Trantino, a cui va la mia gratitudine. Grazie al mio partito, Forza Italia, al presidente Renato Schifani, al segretario regionale Marcello Caruso e all’eurodeputato Marco Falcone che, qui a Catania da leader azzurro, ha costruito una straordinaria realtà politica e una classe dirigente pronta a dimostrarsi all’altezza del compito”, ha concluso il neo-assessore forzista.