Noto (Sr): omaggio a Morricone al teatro comunale

Il teatro comunale Tina Di Lorenzo di Noto, nel siracusano, ospiterà il concerto “Morricone e noi…” sabato 25 maggio alle 20.30. Sarà un concerto tributo che celebra il genio creativo del compositore attraverso le sue indimenticabili colonne sonore. L’evento, organizzato dall’associazione concerti città di Noto ripropone il repertorio di Morricone con la direzione musicale di Paolo Vivaldi.

Il programma del concerto abbraccia le più celebri colonne sonore che hanno reso immortale il nome di Ennio Morricone nella cinematografia mondiale. Dai capolavori di Sergio Leone come “Per un pugno di dollari”, “Il buono, il brutto e il cattivo” e “C’era una volta il west”, alle epiche composizioni per film come “Novecento” di Bernardo Bertolucci e “Mission” di Roland Joffè, fino alle toccanti melodie di “Nuovo cinema paradiso” di Giuseppe Tornatore. Il concerto includerà anche brani da “La califfa”, “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Giù la testa” e “Un sacco bello”, offrendo così una panoramica completa dell’eclettico e indimenticabile repertorio di Morricone.

Gli arrangiamenti, curati da Paolo Vivaldi e dal Alessandro Sartini, saranno eseguiti dalla Soundtrack Orchestra formata da Domenico Testaì al flauto, Luca Albanese all’oboe, Carmelo Dell’Acqua al clarinetto, Giusy Sipala e Elisabetta Ligresti ai violini, Marianna Musumeci alla viola, Teresa Raffaella Suriano al violoncello, Francesco Di Stefano al contrabbasso, Anna Maria Calì al pianoforte e Giovanni Caruso alle percussioni, si uniranno per rendere omaggio al grande compositore italiano.

Nel corso della serata l’Associazione “I Delfini di Lucia ONLUS” effettuerà una donazione al reparto di chirurgia pediatrica del policlinico di Catania. Paolo Vivaldi è un rinomato compositore nel panorama cine-televisivo italiano. Diplomato in Composizione al conservatorio di Santa Cecilia di Roma con Teresa Procaccini, si distingue per la sua vasta produzione di colonne sonore per cinema, televisione e teatro, supervisionando personalmente la direzione orchestrale. Tra i suoi lavori televisivi più noti vi sono “Don Zeno – L’uomo di Nomadelfia”, “La Baronessa di Carini”, “Olivetti, la Forza di un Sogno” e “La vita promessa”. Nel cinema, è stato candidato come miglior musicista ai David di Donatello 2016 per il film “Non Essere Cattivo” ed è stato vincitore di numerosi premi, tra cui il “Sonora – Musica per l’immagine” e “Colonnesonore.net” per la miglior colonna sonora cinematografica nel 2012 per il film “Maternity Blues”.

Ricca è inoltre la sua attività concertistica con rinomate orchestre italiane. È direttore de “I Solisti dell’Augusteo” dal 2014, con cui ha eseguito progetti come “Vivaldi dirige Vivaldi” e “Morricone e Noi…”. Ha condotto numerosi master in varie istituzioni accademiche ed è docente di composizione di musica applicata all’immagine presso i conservatori di Latina, di Monopoli e presso la Saint Louis Music School di Roma.