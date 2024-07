Erice (Tp): musica senza confini con Ramberto Ciammarughi

Musica senza confini all’Erice jazz festival. questa sera, alle 21.00, l’istituto Wigner-San Francesco della fondazione Ettore Majorana ospiterà un concerto unico nel suo genere all’interno del programma Erice Estate 2024 con Ramberto Ciammarughi, rinomato pianista e compositore che guiderà i presenti in un viaggio musicale intitolato “Invenzioni, pensieri, canzoni”.

Non si limiterà a suonare, ma creerà un’esperienza sonora, un flusso ininterrotto di musica che nasce dal profondo del suo estro creativo. Composizioni originali, reinterpretazioni di brani famosi, passando per momenti di pura improvvisazione. Il tutto senza pause, interruzioni, in un respiro musicale che collegherà direttamente l’anima dell’artista a quella del pubblico.

Ciammarughi si lascerà guidare dall’ispirazione del momento, creando un dialogo intimo con gli spettatori attraverso le note del suo pianoforte. Una rara opportunità per gli amanti del jazz.

L’Erice Jazz Festival, con eventi come questo, si conferma un punto di riferimento nel panorama musicale estivo, offrendo performance di altissimo livello in location suggestive. Per prenotazioni mandare un messaggio su WhatsApp al +39 3761380272. Per maggiori informazioni consultare il sito www.memassociation.

La Rassegna Erice Jazz Festival è organizzata da MeMa (Mediterranean Music Association) in collaborazione con l’Associazione Siciliana Amici della Musica e fa parte del calendario di Erice Estate 2024, il cartellone di eventi del Comune di Erice.