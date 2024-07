Mascali (Ct): ritorna VersanteEst  tra vini e racconti inediti

Ritornano gli eventi di Versante Est,quest’anno, con tante novità. Appuntamento Venerdì 2 agosto alle 18:00 presso Cantine La Contea, via Santa Venera Superiore, Mascali nel catanese, con una serata che inaugura il ricco calendario di eventi itineranti. Gli ingredienti sono sempre gli stessi: convivialità, allegria e racconti inediti per far conoscere una parte della nostra Etna attraverso i vini e i produttori che partecipano al progetto.

Un format che, negli anni, ha saputo ottenere il favore non solo del pubblico ma anche degli addetti ai lavori che rispondono sempre con entusiasmo agli eventi proposti.

Tutto pronto, quindi, per questa prima serata che si preannuncia ricca di momenti emozionanti. Orario di inizio: le 18.00 con il brindisi di benvenuto e l’apertura dei banchi d’assaggio. A seguire il tour guidato dei vigneti, del palmento storico e della cantina, spazio anche alle risate, alle 21:00, con lo spettacolo“Drink Cabaret” conospite d’eccezione Andrea Paris. E per concludere la serata un arcipelago di isole con un buffet ricco di specialità gastronomiche siciliane.

Il progetto, nato nel 2020 da un’idea di Villagrande e Murgo, è cresciuto nel corso degli anni aumentando il numero di partecipanti che, per questa quarta edizione, è arrivato a quota 19cantine pronte a raccontarsi tra calici, aneddoti e filosofie di produzione tra vecchie conoscenze e nuovi arrivati. La formula, che si è rivelata vincente, rimane inalterata: ospitare nella propria cantina tutti i vini e i produttori che hanno aderito al progetto per raccontare un territorio, un’idea di viticultura ma soprattutto un nuovo modo di fare enoturismo.

Precedente 1 di 4 Successivo

“VersanteEst è giunto ormai alla quarta edizione e continua a riscuotere i favori del pubblico che partecipa sempre numeroso ad ogni evento che proponiamo. – racconta Marco Nicolosi enologo e proprietario della cantina Villagrande nonché uno degli ideatori di Versante Est – Cresciamo numericamente di anno in anno e questo è un segnale positivo. Ci fa comprendere come ci sia la voglia di raccontarsi e raccontare una parte della nostra Etna in maniera corale. Il nostro è sempre stato un progetto inclusivo, un progetto che vuole raccontare un territorio e presentarlo in una maniera differente, al di là delle singole realtà. Vuole essere un mosaico di realtà fatto di similitudini e differenze che continuano a rendere la nostra Etna uno dei luoghi più eterogenei nella produzione vinicola. Non siamo un’associazione e nemmeno un consorzio –conclude il produttore – ma semplicemente un gruppo di imprenditori e di aziende che vogliono raccontare le caratteristiche del nostro Versante Est, convinti che proprio questo appassionante e appassionato racconto possa essere utile al territorio stesso, siamo convinti che la narrazione delle differenze possa dare una nuova spinta a tutta la Sicilia del vino, tanto apprezzata a livello internazionale”.

“VersanteEst è un progetto che offre l’opportunità di fare rete tra le aziende vinicole Etnee, dando modo di promuovere le eccellenze di un territorio ricco e affascinante e al contempo invita a una nuova forma di Wine Experience, dove il turista trova la collaborazione tra le cantine conoscendo la sinergia del lavoro moderno fondato sul rispetto delle tradizioni locali donando, quindi, meravigliose esperienze – fa eco Mariagrazia Turrisi, proprietaria di Cantine La Contea – Giorno 2 agosto sarà un’occasione per trascorrere una serata dedicata alla conoscenza delle cantine del territorio e ai metodi di lavorazione coinvolgendo gli ospiti in un esclusivo drink cabaret per condividere un momento di divertimento. D’altronde lo spirito che muove questa manifestazione è questo: divertendosi raccontando noi stessi e le nostre esperienze”.

Tutto pronto, dunque, per questa prima serata che promette di divertire ma al tempo stesso promuovere la cultura del territorio, del vino e della cooperazione. Insieme ai padroni di casa pronti a condividere le proprie etichette in eventi trasversali, per farle degustare contemporaneamente, venerdì saranno presenti i vini delle Cantine:Azienda Agricola Gaetano Russo, Barone Beneventano, Benanti, Cantine di Nessuno, Cantine Iuppa,Cantine Nicosia, Etna Urban Winery, I Custodi delle Vigne dell’Etna,Gambino, La Gelsomina, Musulm, Oro d’Etna, Tenute Mannino, Terra Costantino, Terre di Nuna e ovviamente Murgo e Villagrande. In tutte le serate ci sarà la possibilità di conoscere meglio il nostro Main Sponsor Covei con le automobili Volvo. Un grazie ai nostri partner tecnici che ci accompagneranno nel corso di tutta la manifestazione: Enoiltech, Vinvetion e Alessandro Saffo.

Grande fermento per la serata d’apertura che accompagnerà gli ospiti in un viaggio di 8 appuntamenti che si concluderanno con la grande festa finale di VersanteFest in programma sabato 30 novembre alle 19.30 presso il S.A.L. in via Indaco 23 a Catania per celebrare la appena avvenuta nomina di Catania a Città del vino. Un Urban Party che promette di divertire e di raccontare una realtà, quella del versante Est del nostro vulcano, attraverso i produttori e la visione in versione food del versante orientale firmata da chef d’eccezione.

In attesa della grande festa finale saranno, oltre a quello di Cantine La Contea, 7 gli appuntamenti che ci accompagneranno in questo tour fatto di storie di tradizioni, di vini e di racconto del territorio.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI VERSANTEEST

Venerdì 23 agosto – Cantine Murgo – Santa Venerina

Venerdì 6 settembre – La Gelsomina – Presa

Venerdì 20 settembre – Cantine di Nessuno – Trecastagni

Venerdì 4 ottobre – Villagrande – Milo

Domenica 20 ottobre – Terra Costantino – Viagrande

Domenica 3 novembre – Tenute Mannino – Viagrande

Venerdì 15 novembre – Etna Urban Winery – San Gregorio

Sabato 30 novembre – Festa VersanteFest- SAL Catania

PROGRAMMA DELLA SERATA DI VENERDÌ 2 AGOSTO

Inizio ore 18:00

Brindisi di benvenuto

apertura banchi d’assaggio

tour guidato dei vigneti, palmento storico e cantine

presentazione del progetto VersanteEst

ore 21:00 inizio spettacolo Drink Cabaret

a concludere la serata un buffet con specialità gastronomiche siciliane