Castelbuono (Pa): domani verranno consegnati i premi Castelbuono

Verranno consegnati domenica alle 21.30 al chiostro di San Francesco i premi Castelbuono. La manifestazione è ideata dal periodico Suprauponti e vede la direzione artistica di Rosario Mazzola e il patrocinio dell’assessorato al turismo del comune di Castelbuono.

“E’ un onore ricevere un premio così prestigioso”. Così si sono espressi i vincitori del 2024. A ricevere il riconoscimento saranno: Antonella Fina per lo sport; l’associazione Giuseppe Verdi banda Loreto Perrini per arte e spettacolo; Aldo Mazzola per la cultura; Angelo Cucco per la sezione giovane emergente; Luciana Cusimano per la politica; Sofia Muscato nella sezione Amica del paese; Sandro Cicero, per arte del gusto; Emmeci srl er attività produttive; Telethon Castelbuono per la sezione sociale e solidarietà e, infine, ad Antonio Mazzola è andato il premio personaggio dell’anno.

“La castelbuonesità esiste ed è probabilmente il prodotto sociale e culturale di una condizione ambientale – ha scritto Alfredo Mari La Grua nel suo libro “Polittico castelbuonese””. Nel corso della premiazione, il presidente del consiglio comunale di Castelbuono, Mauro Piscitello e il sindaco Mario Cicero, a nome dell’amministrazione e di tutti i consiglieri, consegneranno la menzione d’onore al professore Rosario Mazzola, castelbuonese, oncologo di fama mondiale, per gli importanti traguardi scientifici raggiunti.

La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, sarà un mix celebrativo e spettacoli. In apertura verrà trasmesso un video per lanciare da Castelbuono un appello al no alla guerra e al riarmo. Poi intermezzo in compagnia della scuola di danza Arte in movimento di Ezia Cumbo e la banda musicale che, dopo che avrà ritirato il premio, si esibirà con “L’inno a Castelbuono”

Il premio si propone ancora una volta di essere anche un piacevole incontro tra le eccellenze locali chiamate sul palco a dimostrare tutto il loro indisusso valore e il pubblico .tutti insieme per una emozionante serata di contaminazione di castelbuonesità.