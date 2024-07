Castel di Lucio (Me): si presenta il libro “Le pentole del diavolo”

Sarà presentato a Castel di Lucio, domani, domenica 28 luglio alle 21.30, il libro “Le pentole del diavolo”di Gerardo Rizzo. Un appuntamento che si inserisce nella manifestazione “Le notti di BCsicilia” e che si terrà nella sede della società operaia in piazza Umberto I.

Dopo i saluti di Giuseppe Mario Iudicecllo, presidente BCsicilia CAstel di Lucio e di Giuseppe Francesco Giordano, sindaco di Castel di Lucio, sono previsti gli interventi di Severina Rita Mammana, assessore comunale alla cultura; Giuseppe Piscitello, assessore comunale al turismo; Marcello Mento, giornalista e scrittore. Modererà i lavori e dialogherà con l’autore, Nunziella Viglianti di BCsicilia CAstel di Lucio. Le conclusioni sono affidate ad Alfonso Lo Cascio, presidenteregionaleBCsicilia. L’iniziativa è promossa dalla sede locale di BCsicilia e dal comunedi Casteldi Lucio.

Edoardo Baldassa è un delegato di pubblica sicurezza veneto che presta il proprio servizio presso la questura della Messina preterremoto, dove vive da poco più di due anni. Inviato in Sicilia per punizione, ci si è ambientato in maniera notevole, e ne apprezza il clima, il cibo e le donne. La narrazione, al di là della trama noir e dello sviluppo delle indagini, è arricchita da divagazioni nella topografia della città ottocentesca, descrizioni di specialità culinarie e di tradizioni religiose, che il delegato Baldassa mostra di apprezzare. È anche contenuta una divagazione a Taormina, dove il protagonista assiste alla trasformazione della cittadina in meta turistica esclusiva per nobili nordeuropei, di cui Edoardo Baldassa incontra rappresentanti eccellenti.