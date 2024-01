Catania: verso la visione di “Sicilian holiday”

Arriva a Catania “Sicilian holiday”, il film diretto da Michela Scolari, con Claudia Gerini come protagonista, prodotto da Adam Leipzig (premio oscar per l’Attimo fuggente e La marcia dei pinguini). “Siamo stati travolti dall’entusiasmodi questa gente” ha detto la regista Scolari, mentre il co-produttore Leipzig si è detto impressionato della straordinaria generosità e disponibilità degli abitanti della città agrigentina che già in passato è stata il set di film passati alla storia del cinema. Come quando, nel 19

“Siamo stati travolti dall’entusiasmo di questa gente”, ha detto la regista Scolari, mentre, il co-produttore Adam Leipzig, si è detto impressionato dalla straordinaria generosità e disponibilità degli abitanti della città agrigentina, che già in passato, è stata il set di film passati alla storia del cinema. Come quando, nel 1963, Pietro Germì girò proprio a Sciacca “Sedotta e abbandonata”, protagonista una giovanissima Stefania Sandrelli. Quasi 60 anni dopo è il turno di “Sicilian Holiday“.

Il film “Sicilian holiday” sarà proiettato in prima visione a Catania, mercoledì 17 gennaio alle 20.00 alla sala Orione al cinema Eplanet di viale della Costituzione, alla presenza del produttore cinematografico Antonio Chiaramonte, presidente Cinemaset.

Nello stile di “Io ballo da sola” e “Sabrina”, la pellicola è una commedia romantica ambientata in Sicilia, in particolare a Sciacca e racconta la storia di Mia, una giovane attrice dal passato tormentato che si innamora di Nino, uno scultore di Sciacca, ricco solo del suo talento e dei valori delle tradizioni secolari del suo paese. Protetta dal senso di comunità del piccolo borgo siciliano, dalla bellezza dei luoghi e della gente, Mia subisce una trasformazione che la cambierà per sempre…

“Sono onorata di succedere alla Sandrelli nel cuore di questa città, una grande attrice che ammiro molto e con la quale ho anche lavorato”, ha detto Claudia Gerini. Questa produzione permette di promuovere i luoghi più belli della Sicilia. Del cast del film fanno parte anche Lilly Englert e Fuschia Kate Sumner. Quest’ultima è la figlia della popstar britannica Sting. Ad interpretare la parte della figlia del personaggio interpretato da Claudia Gerini, la dodicenne, Linda Zampaglione, figlia, anche nella vita dell’attrice, scoperta da Carlo Verdone e di Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino.