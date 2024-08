Monterosso Almo (Rg): i colori degli artisti per la pace del mondo

Sarà inaugurata il 31 agosto alle 17.00 a palazzo Cocuzza di Monterosso Almo, centro del ragusano, la seconda collettiva internazionale d’arte “I colori degli artisti per la pace nel mondo”. Un appuntamento organizzato dall’associazzione “La via dell’arte” e l’associazione turistica pro loco di Monterosso Almo, con il patrocinio della confederazione mondiale degli exallievi di Don Bosco, del club artisti Georgiani e del comune di Monterosso Almo.

Appuntamento dal 31 agosto all’8 settembre con la collettiva d’arte ospitata a palazzo Cocuzza. L’iniziativa, voluta dal direttore artistico Roberto Guccione e da Giovanni Morale, presidente della Pro Loco, in collaborazione con l’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Pagano, ha come obiettivo quello di promuovere il territorio del piccolo centro del ragusano ai tanti artisti che parteciperanno alla collettiva.

“Ritorniamo a Monterosso Almo- afferma il direttore artistico Roberto Guccione- poiché c’è una forte collaborazione con l’amministrazione comunale e con la locale Pro Loco per promuovere la nota cittadina utilizzata dal regista Tornatore nei suoi film. Attraverso l’arte garantiamo, ancora una volta, la promozione del territorio; la Collettiva ricade nella settimana dei festeggiamenti di San Giovanni Battista, Patrono della nostra città”.

“L’arte è, in tutte le sue forme, la manifestazione più nobile del genio umano. Nell’arte, creandola e godendone, – dichiara il Presidente della Pro Loco, Giovanni Morale- l’umanità si riconosce nella sua più alta essenza e nelle sue più nobili virtù”.

“Ospiteremo per la seconda volta i numerosi artisti che partecipano alle Collettive organizzate dal maestro Guccione – afferma il sindaco Salvatore Pagano- e siamo certi di aver imboccato la giusta strada per creare adeguati sbocchi economici per l’economia locale e per promuovere il territorio. Monterosso Almo ancora una volta dimostrerà a tutti questi artisti di esser una città accogliente”.

“Difficile raggiungere la pace-afferma Giovanni Morale, presidente della Pro Loco- ma dobbiamo provarci, dobbiamo continuare a sensibilizzare la nostra gente. Non possiamo dimenticare”.

Ecco l’elenco degli ospiti che hanno annunciato la loro presenza: Nello Di Pasquale, Questore del Parlamento siciliano; Enzo Canzonieri, anatomo patologo Cro di Aviano – associato Università di Trieste, Maria Grazia Cianciulli, giornalista; Valerio Martorana, presidenza mondiale Confederazione Exallievi Don Bosco; Concetta Puccia, ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa; Giuseppe Marino, pneuomologo; Angelica Ausilia Giadone, fotoreporter; Anna Maria Citino, poetessa; Marco Guccione, musicista; Concetta Faraci, soprano; Nicoletta Barro, storica dell’arte; Liliana Noto, fashion stylist.

Inoltre sarà presente, durante la Collettiva, l’artista Nino Darchia, in qualità di delegata in Georgia e Turchia dell’associazione La Via dell’Arte con la vicepresidente Irine Dzamaskili.

Nel corso della collettiva ampio spazio sarà dedicato alla sfilata dei costumi storici sulla donna siciliana dell’800 a cura della costumista Mariella D’Angelo. La collettiva sarà inaugurata sabato 31 agosto alle ore 17; la mostra rimarrà aperta fino all’8 settembre e sarà possibile visitarla, ogni giorno, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 da lunedì a venerdì e nel fine settimana dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00. La manifestazione sarà presentata da Maria Grazia Cianciulli e Valerio Martorana.

Di seguito l’elenco degli artisti che esporranno le loro opere:

Eleonora Ragonesi, Paola Grillo, Rosanna Reategui, Pina Modica, Giuseppe Spadola, Katalin N. Sebestyén, Dobus Gyorgy, Dobus Dorka, Andrea Harangi, Nadia Gaggioli, Carmelo Battaglia, Carmelisa Paravizzini, Mario Vittoria, Titti Rapisarda, Lucilla Luciani, Loredana Aimi, Florinda Giannone, Pippo Depetro, Adriana Stella, Verena Papin, Giuseppe Murdaca, Giovanni Pititto, Franco Carletti, Dino Puglisi, Margherita Caccamo, Giusi Vittoria, Milena Emma Caracciolo, Mariami Karmazanashvili, Nino Asashvili, Manana Nikolaishvili, Tamar Sukhitashvili, Nina Darchia, Nino Dzamashvili, Irine Dzamashvili, Guliko Tsulukidze, Mariam Khundadze, Nana Khetsuriani, Zaza Doborjginidze, Irma Gaidne, Eteri Kavtaradze, Nato Chachava, Ana Sirabidze, Shorena Gogiashvili, Phridon Bolkvadze (IJARETELI), Iunona Goshadze, Mate Nikabadze, Giorgio Moncada, Silvana Cicero, Giovanna Roccuzzo, Maria Scollo, Paolo Cultrera, Salvatore Trapani, Monica Interlandi, Mary Anne Zammit, Mzia Chivadze, Mate Nikabadz, Nino Veshaguri, Maia Ramazashvili, Manana Chkhatarashvili, Tamar Aladashvili, Teimuraz Kharabadze, Mzia Chivadze, Mate Nikabadze, Tiziana Ragusa, Endzela Bolkvadze, Tika Abzianidze, Zaza Aspanidze, Ramazi Kazishvili, Irma Gaikharashvili, Milena Emma Caracciolo, Tina Jgenti.