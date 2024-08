Gravina (Ct): manutenzione straordinaria dell’illuminazione ed efficientamento energetico

È stato dato il via a Gravina di Catania il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria con annesso efficientamento energetico del sistema di illuminazione pubblica. La giunta guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso ha firmato una delibera lo scorso 22 agosto.

In particolare, il progetto esecutivo è relativo alla manutenzione della rete di illuminazione delle vie Guglielmo Marconi e Vittorio Emanuele, attraverso la sostituzione con lampade a led dei corpi illuminati, sia degli impianti semaforici di via Aldo Moro, angolo via Giuseppe Simili, con nuovi impianti con tecnologia di ultima generazione per un costo totale di circa 130.000 euro.

Tutto questo è stato possibile grazie ad un finanziamento nazionale ottenuto dal comune. i lavori inizieranno il 15 settembre e una volta individuata la modalità del sistema di gara relativo alla loro esecuzione. Il sindaco Giammusso sostiene che “la nostra amministrazione è sempre stata e continua ad essere particolarmente attenta alle tematiche dell’efficientamento energetico, del risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e dello sviluppo territoriale sostenibile. In particolare, i pali della vecchia illuminazione di via Marconi, che sarà adesso di molto più potente, verranno riutilizzati e ricolloccati all’interno del parco comunale Paolo Borsellino, per meglio illuminarlo.

L’assessore comunale alle manutenzioni, Federica Ingaglio, ringrazia il responsabile del quinto servizio, geometra Salvatore Contraffatto e il responsabile del procedimento nonché progettista, ingegnere Santo Di Dio, per la consueta professionalità mostrate in relazione agli interventi in oggetto che consentiranno così un ulteriore “miglioramento in termini di efficientamento energetico all’interno del nostro comune”.