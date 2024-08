Pantelleria (Tp): verso “Absolutely…Ennio Morricone”

Un evento speciale sarà ospitato il 28 agosto a Pantelleria, isola del trapanese, per celebrare il genio di Ennio Morricone e nel contempo per raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica, una delle malattie genetiche gravi più diffuse, senza ancora una cura risolutiva.

Il concerto del 28 agosto al giardino della Luna di Pantelleria, vedrà la straordinaria partecipazione di Gilda Buttà al pianoforte e Luca Pincini al violoncello, entrambi legati al maestro da un’amicizia, prima ancora che da una collaborazione ultra trentennale.

Luca Pincini, oggi uno dei principali violoncellisti italiani, già prima parte delle più importanti orchestre sinfonico-operistiche italiane, è stato sia il violoncello solista che il primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica diretta da Ennio Morricone in occasione delle registrazioni delle colonne sonore e dei tour mondiali. Non solo, è il violoncellista a cui Ennio Morricone ha dedicato diverse pagine di “Musica Assoluta” e musica da film.

Gilda Buttà è la pianista prediletta, l’ispiratrice di Ennio Morricone. Già vincitrice del Premio Listz e protagonista delle principali stagioni musicali internazionali, per lei il Premio Oscar scrisse le partiture de “La Leggenda del Pianista sull’Oceano”, a lei ha affidato le sue partiture autografe.

Il senso della serata sta tutto nelle parole di Luca Pincini e Gilda Buttà:

“Per oltre trent’anni abbiamo vissuto accanto al nostro amato Ennio, suonando con lui in tutto il mondo, nei concerti e nelle registrazioni, e mai abbiamo immaginato la sua assenza forzata. Nemmeno ora. Di fronte ai travisamenti e alle esecuzioni improbabili di cui oggi -troppo spesso- la musica di Morricone è vittima, sentiamo il dovere di proporla nel rispetto assoluto delle sue partiture originali e delle sue idee compositive. In ogni nostro concerto non aggiungiamo una sola nota gratuita a ciò che aveva scritto, intendendo restituire la raffinatezza della sua musica e del suo genio che, nella versione cameristica per pianoforte e violoncello, si evidenzia con massima potenza evocativa».

L’occasione è gradita per devolvere il ricavato della serata alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica: riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca e verificata dall’Istituto Italiano della Donazione, FFC Ricerca è la prima realtà in Italia totalmente dedita alla ricerca sulla fibrosi cistica, con un unico obiettivo, trovare terapie efficaci per tutte quelle persone ancora orfane di terapia, UNA CURA PER TUTTI. Dal 2002 a oggi, la Fondazione ha investito oltre 38 milioni di euro per sostenere più di 470 progetti di ricerca che hanno coinvolto oltre 980 ricercatori e 190 istituti, concorrendo alla ricerca internazionale.

La storia della Fondazione inizia nel gennaio del 1997 a Verona, ma prende le mosse più indietro nel tempo quando il Prof. Gianni Mastella, che aveva dato vita e diretto per diversi anni il Centro Regionale Veneto Fibrosi Cistica, propose a Matteo Marzotto, attuale Presidente FFC Ricerca, di istituire insieme all’imprenditore milanese Vittoriano Faganelli una Fondazione scientifica per lo studio della fibrosi cistica, una malattia allora ancora poco conosciuta e in Italia quasi orfana di ricerca.

Marzotto veniva coinvolto perché conosceva la crudeltà della malattia avendo perso la sorella Annalisa, mentre il Presidente emerito Faganelli aveva visto morire due dei suoi tre figli. Era urgente colmare il vuoto scientifico e mettere le basi anche in Italia per una ricerca avanzata.

Oggi Paolo Faganelli, terzo figlio di Vittoriano e vicepresidente della Fondazione, che ha eletto Pantelleria quale sua dimora di elezione, dichiara: “Molto è stato fatto, ma molto resta da fare, per questo è fondamentale il contributo di tutti”.

Ed è per questa ragione che due imprenditrici culturali quali Enrica de Biasi de La Musica e il Vento e Luisa Indelicato di Pantarei, da anni impegnate a portare a Pantelleria l’eccellenza nell’ambito musicale sia classico che contemporaneo-tech, hanno deciso di promuovere un appuntamento che potesse sensibilizzare la popolazione pantesca sull’importanza della ricerca scientifica e del suo sostegno e contestualmente offrire un evento musicale degno delle più importanti Rassegne musicali internazionali.

La serata sarà presentata da Cinzia Malvini, giornalista di La7, che attraverso aneddoti e curiosità dei musicisti ospiti, racconterà l’eclettica figura di Morricone.

L’evento si terrà al Giardino della Luna in contrada Kafaro e sarà aperta a tutti coloro che si registreranno prenotando il posto al seguente numero Wattsapp: 3931977147.

L’ingresso è gratuito ma chiediamo a tutti i partecipanti di sostenere la Fondazione e la Ricerca scientifica che promuove, con libere donazioni che potranno essere effettuate sia prima che in occasione dell’evento.