Alia (Pa): si presenta il libro “Delitto alla Gurfa”

Nell’ambito della manifestazione “Le notti di BCsicilia” sarà presentato questo pomeriggio alle 18.30 ad Alia, nel palermitano, il libro di Francesco Teriaca “Delitto alla Gurfa”.

Dopo i saluti di Antonio Guccione, sindaco di Alia; Lucia Paola Miceli, assessore comunale ai beni culturali e di Rosolino Ortolano, assessore comunale alla cultura, la presentazione di Elisa CHimento, presidentessa BCsicilia di Alia, a dialogare con i presenti e con l’autore sarà Alfonso lo Cascio, presidente regionale BCsicilia. Le letture saranno a cura di Vilma Vannetti, insegnante di madrelingua inglese. A seguire aperitivo al tramonto e intrattenimento musicale con dj set Millonzi & DaniSax.

L’iniziativa è promossa dalla sedeBCsicilia di Alia in collaborazione con il comune e la regione siciliana. In “Delitto alla Gurfa” di Francesco Teriaca, la narrazione prende corpo e si sviluppa nel contesto storico del secondo dopoguerra, in cui sono ancora forti ed eidenti le rivendicazioni sociali, in particolare quelle di una classe contadina oppressa dalla mafia agraria.

Ispirato ad una vicenda realmente accaduta, fissata nel tempo e ancora viva nella memoria collettiva e nella locale tradizione orale; capitolo dopo capitolo, il narrato scorre svelando retroscena, fino a giungere a conclusioni inaspettate di un intrigante giallo, in cui non mancano anche aspetti di costume interessanti e curiosi. Il ritmo è intenso, infatti l’azione del racconto, si svolge in appena trentadue giorni tra giugno e luglio 1947.

I protagonisti principali sono ancora una volta il maresciallo dei carabinieri Benito Bendoni e il paese di Alia luogo natio dell’autore, menzionata in molte pagine. Infatti il racconto è ambientato in questa parte di entroterra siciliano, facendo conoscere ai lettori anche un luogo magico ed unico “la Gurfa”, antichissima architettura rupestre; luoghi, usi e consuetudini antiche di quest’angolo di Sicilia vengono magistralmente descritti arricchendo la scrittura e la narrazione.