Zafferana Etna (Ct): Maria Bella vince il premio “Sorgenti” al borgo di Presa

È stata Maria Bella, giovane fotografa di Zafferana Etnea, nel catanese, ad aggiudicarsi il primo premio del concorso fotografico del borgo di Presa “Sorgenti”. È stato premiato il suo progetto fotografico “Architetture dell’acqua” raffigurante, in tre scatti, i sistemi di recupero e di accorto utilizzo della preziosa risorsa nelle antiche abitazioni rurali dell’Etna.

A Presa si è svolta l’emozionante cerimonia di premiazione che ha ufficializzato la classifica finale del contest fotografico dedicato all’acqua. Sono stati più di 30 i fotografi partecipanti, sia professionisti che amatori, provenienti da tutta la Sicilia. A promuovere l’iniziativa sono state le associazioni Il borgo di Presa e la pro loco di Presa, impegnate nel rilancio del borgo a Piedimonte Etneo, affiancate da una giuria di esperti guidata dal fotografo francese Thierry Cron, parigino trasferitosi a Presa ormai da 20 anni.

Al secondo posto si è piazzato il fotografo di Aci Catena Giovanni Mazzoleni: molto apprezzato il suo reportage sui cercatori di zaffiri immersi nelle acque del sud del Madagascar. La siracusana Mariella Amara al terzo posto, con la composizione “Sfuggente realtà”. Il “Premio Social Sorgenti”, votato sulla fan page web del borgo di Presa, ha invece premiato il fotografo di Augusta Romolo Maddaleni con “L’Acqua preziosa dei ghiacciai”.

“Siamo orgogliosi del successo di “Sorgenti” – affermano i presidenti delle associazioni Antonio Vasta e Salvatore Catanzaro – perché ancora una volta abbiamo portato grande attenzione sul borgo di Presa, coniugando l’impegno per il territorio con la riflessione artistica sull’acqua e in generale sul buon uso delle risorse naturali». «Tutti i lavori dei partecipanti al contest – ha spiegato Thierry Cron – sono stati di alto livello. La giuria ha applicato rigorosi criteri di valutazione su estetica, qualità del lavoro fotografico, creatività, tecnica e rispetto del tema. Ringrazio le associazioni del Borgo e i componenti della giuria per l’opportunità di lavorare assieme realizzando un concorso di alto livello, memorabile per un piccolo borgo dell’Etna come Presa”.

A consegnare il primo premio a Maria Bella è stato il presidente Cron e i giurati Francesco Ferraù, Gianluca Leonardi, Francesco Pennisi, Milena Figura, Ursula Costa, Veronica Raciti, Cosimo Di Guardo. Una rappresentante delle donne del borgo di Presa, Mariella Zagarella, ha invece assegnato il riconoscimento per il secondo posto. Mariella Amara è stata premiata dal sindaco di Piedimonte Etneo Ignazio Puglisi, intervenuto alla cerimonia assieme al presidente del consiglio Felice Belfiore e alla consigliera delegata al Turismo Ilenia Zingales. Il Comune ha patrocinato l’iniziativa. Per i primi tre fotografi di “Sorgenti” premi in denaro per un totale di mille euro, stanziati dalle associazioni “Il Borgo di Presa” e “Pro Loco Presa” che non usufruiscono di alcun contributo pubblico e si reggono totalmente sul lavoro dei volontari del borgo. Nella “top 10” anche i fotografi Alfio Consiglio (quarto posto), Paolo Conti (quinto posto), Francesco Barbera (sesto posto), Domenico Gennaro (settimo posto), Gianluca Zappalà (ottavo posto), Romolo Maddaleni (nono posto), Chandra Nizzari (decimo posto).

I migliori lavori dei fotografi di “Sorgenti” saranno in esposizione fino a ottobre a Presa, al Centro di Promozione territoriale di via San Giovanni Bosco (ex scuola del Borgo). Per le info sugli orari delle visite telefonare al 3355984242.