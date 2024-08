Vittoria (Rg): verso la seconda edizione del Comics & Games

Manca ormai poco all’attesissima seconda edizione del Vittoria comics & games, la fiera del fumetto e dei videogiochi in programma dal 6 all’8 settembre promossa da Vittoria Mercati ed ospitata all’interno del polo fieristico Nuova Emaia città. La manifestazione, dopo il grande successo della passata edizione, si arricchirà quest’anno di molte novità, attività coinvolgenti ed ospiti illustri, tra cui famosi autori di fumetti, artisti e influencer pronti a condividere la loro passione ed incontrare i propri fan. L’evento promette un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di fumetti e cultura pop.

Tra le special guest di questa edizione ricordiamo: Marko Noctis (Marco Langellotti), simpatico ragno di quartiere, stuntman professionista, atleta e istruttore di Parkour e arti marziali. È sarà per Vittoria Comics lo Spiderman del team “Impersonators Marvel Actors Tribute”. Alex Polidori, 24 anni di carriera nel doppiaggio e voce ufficiale di Tom Holland. Ci sarà anche l’attore Danilo Bertazzi, uno dei personaggi più amati della Melevisione, e poi Gabriele Patriarca, il celebre doppiatore di Adamo in Hazbin Hotel, e Renato Novara, doppiatore e musicista italiano nonché speaker del canale televisivo Super!

E poi ancora il doppiatore Gianluca Iacono, la voce che ha dato vita a personaggi celebri come Vegeta in “Dragon Ball Z” e “Dragon Ball Super”, Alle Tattoo, uno dei tatuatori più importanti d’Italia, l’illustratore Roberto Di Salvo che ha recentemente collaborato con Lorcana per la creazione di un set di carte da gioco illustrate a tema Disney, il famoso attore/doppiatore Mirko Cannella, Manuel Meli giovane talento del doppiaggio con una carriera straordinaria e tanti ospiti ancora come UDF, l’uomo dei fumetti, e la dott.ssa Melissa Lombardo, game therapist.

Infine, tra i personaggi da incontrare segnaliamo Shinorisu, una cosplayer eccezionale e una vera artista nell’interpretazione dei personaggi, l’attore/cosplayer Alex Nova, abile nel fondere la realtà con la finzione, creando qualcosa di unico attraverso modifiche di compositing, pittura digitale e modellazione 3D e, per la seconda edizione, riconferma la sua presenza Aoy Queen, talentuosa cosplayer e appassionata di videogiochi e manga.

I biglietti e gli abbonamenti per la seconda edizione del Vittoria Comics & Games sono disponibili online sul sito www.vittoriacomics.it

Ci sarà la possibilità di acquistare diverse tipologie di biglietti:

– giornaliero € 12,00

– per 2 giorni € 22,00

– per 3 giorni € 30,00

I bambini fino ai 6 anni non compiuti possono entrare gratuitamente solo se accompagnati da un tutore munito di biglietto (prezzo intero). I visitatori con disabilità avranno l’accesso gratuito presentando la disability card o un documento riconosciuto (l’accompagnatore pagherà il prezzo intero).

I biglietti agevolati sono disponibili esclusivamente ai botteghini, posti ai tre ingressi dell’ente fieristico durante i giorni della manifestazione, dal 6 all’8 di settembre.

