Catania: l’Ugl propone due progetti di servizio civile

Ci sarà tempo fino al 10 febbraio per presentare le domande di adesione ai progetti della Ugl di Catania destinati a sei volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni, per la durata di un anno.

La domanda si potrà presentare fino alle 14.00 del prossimo 10 febbraio ai progetti di servizio civile universale 2023-2024 che si svolgeranno nella sede centrale della Ugl territoriale di Catania, in via teatro Massimo. Il bando è rivolto ai volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni, possessori di Spid di livello 2 che potranno essere impegnati per 12 mesi in un progetto a scelta fra i due proposti dal sindacato in collaborazione con gli enti Eiset e Opes.

L’inserimento della domanda di partecipazione è semplice e deve essere effettuato obbligatoriamente online, attraverso l’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . Dopo l’accesso sarà poi sufficiente scegliere una sola tra le proposte progettuali attivate, che sono “Cittadini consapevoli” (riservata a 4 volontari) e “Dalla parte del cittadino” (per 2 operatori), completando i dati personali richiesti ed inserendo, infine, il proprio curriculum vitae. In ogni caso la segreteria della Ugl etnea è a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e per informazioni, ma anche per l’assistenza alla compilazione della domanda, telefonando allo 095 325863 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30).