Siracusa: annunciate le date dell’Ortigia film festival

Dal 15 al 22 luglio prossimo a Siracusa si svolgerà la XV edizione dell’Ortigia film festival. Al via da ieri, 31 gennaio, anche il bando sulla piattaforma Filmfreeway.

Tra le sezioni competitive del festival: il concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, documentari, internazionale cortometraggi. Tra le sezioni non competitive, poi, Cinema women, che pone l’accento sullo sguardo femminile nel cinema e il cinema in connubio con un’altra arte. Quest’anno sarà la parola a fare da filo conduttore alla sezione Cinema & l’arte della parola. A queste si affianca una sezione a tematica ambientale: la voce del mare. La sezione è in collaborazione con l’area marina protetta Plemmirio.

La direzione del festival nominerà una giuria composta da esperti del settore cinematografico per l’assegnazione dei premi al miglior film, miglior interprete e il premio Siae miglior sceneggiatura. A questi si aggiungerà il premio del pubblico.

Ortigia film festival si svolge nelle piazze del centro storico di Siracusa, patrimonio Unesco, tra Arena Minerva, arena Logoteta e sala Ferruzza Romano, area marina protetta del Plemmirio.

L’edizione 2022 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico, registrando più di 22.000 presenze in otto giorni. Oltre 474.500 impression sui canali social. Un trend in crescita sia su Facebook, Instagram e Youtube, mentre oltre 340.000 sono state le visite sul sito web del festival.

Per il 2023 Ortigia Film Festival auspica che la XV edizione possa continuare ad affermare la centralità della cultura e del cinema esplorando nuove realtà nel campo dell’audiovisivo e conquistando spazio a livello nazionale e internazionale

Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano, con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, è diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Negli anni ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, Siae, Unesco, Rai Cinema Channel. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.