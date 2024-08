Trecastagni (Ct): presentato il libro “Sale e sole”

“Lo sanno bene i marittimi, quelli che vanno per mare e che dal loro lavoro su quelle acque vivono e sono fieri, e non pensano mai ai rischi che corrono ogni volta che salpano. Ma il mare a volte riesce ad essere veramente crudele e si trasforma da amico a traditore, perché non dà il tempo di capire e lo fa quando non te lo aspetti”. Comincia da qui la presentazione del libro “Sale e Sudore”, scritto da Brigida Morsellino.

Appuntamento alla biblioteca comunale di Trecastagni, nel catanese. Una full immersion nella cultura. L’autrice ha dialogato con la giornalista Angela Sciuto e ha risposto alle tante domande poste dal pubblico presente.

“E’ certamente un momento entusiasmante e molto intenso e sono emozionata ed orgogliosa di essere qui oggi- spiega l’autrice Morsellino- “Sale e Sudore” è il mio terzo libro, a cui non ho pensato immediatamente al titolo, e descrive il rapporto passionale di tanti giovani e marittimi con il mare in modo intrinseco, viscerale e profondo. Persone che contemporaneamente amano e temono questo gigante blu. Il libro è dedicato a mia madre e mio padre che sono stati e sono, ancora oggi, dei modelli incredibili di onestà intellettuale, di dignità e allo stesso tempo di severità e di amore sconfinato”.

Dieci racconti, dieci esperienze con un unico intermediario: il mare. L’oralità che si fa strada tra le pagine di inchiostro, cercando di trasmettere il vissuto di questi uomini e queste donne che nel mare hanno visto speranza e serenità ma anche morte e disperazione.

“Scrivere- prosegue l’autrice- è mettersi a nudo e parlare delle cose più profonde del nostro animo. Donarsi senza veli e creare quella ricchezza interiore che nasce dalla consapevolezza di non improvvisare mai”.

All’appuntamento, inserito all’interno del cartellone di “Scintille Letterarie” Summer Book Reviews 2024, era presente il sindaco di Trecastagni Pippo Messina e l’assessore alla cultura, Concetto Russo (insieme ad alcuni consiglieri comunali) per i saluti istituzionali. “Partecipare a queste iniziative è una nostra prerogativa- afferma Messina- il libro parla di una dimensione che ha coinvolto ognuno di noi e verrà custodito nella nostra biblioteca a disposizione di tutti”.

Nella foto di gruppo da dx a sx: l’assessore alla cultura del comune di Tremestieri Concetto Russo- la giornalista Angela Sciuto- l’autrice Brigida Morsellino- il sindaco di Trecastagni Pippo Messina- la consigliera comunale Anna Cutuli.