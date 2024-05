Favara (Ag): verso la sezionda “Infiorosa”

Mancano pochi giorni per la seconda edizione di Infiorosa, infiorata artistica Italia che si svolgerà a Favara tra piazza Cavour e piazza Vespri. I maestri infioratori dell’associazione “maestri infioratori di Noto” grazie alla loro maestria e disponibilità regaleranno alla città di Favara i loro tappeti floreali, delle vere opere d’arte e faranno così dell’infiorata la regina indiscussa dell’evento.

Realizzeranno magnifici tappeti floreali, ispirati proprio alla ricorrenza della festa della Repubblica e alle forze dell’ordine come arma dei carabinieri, polizia di Stato e guardia do fomamza.

Infiorosa non sarà solo fiori. Ci sarà spazio per l’alta moda, esibizioni, degustazioni, animazione, mostre artistiche e artigianato. Molti espositori arriveranno da tutta la Sicilia. Non mancheranno momenti dedicati ad importanti argomenti sociali.

Le serate saranno arricchite da eventi artistici speciali. Venerdì 13 maggio piazza Cavour si trasformerà in balera con la serata di Peppuccio Barravecchia. La stessa piazza ospiterà direttamente da catania la Signora Santina, alias Carmelo Caccamo, sabato 1 giugno, mentre domenica 2 giugno sarà la volta del duo di musica latinoamericana Los Locos. La conduzione delle serate è affidata ad Angelo Palermo. Intanto, in piazza Vespri, il “Fabaria food” offrirà un’area dedicata al cibo aperta dal mattino alla sera. L’infiorosa è nata dall’idea di Antonella Airò dell’associazione Fiorosa eventi e gode della direzione artistica di Giovanna Crapanzano. L’evento ha il patrocinio della regione, dipartimento turismo, sport e spettacolo e del comune di Favara. Infiorosa promette di unire musica, buon cibo, tradizioni, cultura e creatività e rispetto per le istituzioni, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.