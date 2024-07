Petralia Sottana (Pa): verso il “pineta fest” tra musica e teatro

Dal 25 luglio al 28 agosto ,Petralia Sottana ospiterà concerti e spettacoli teatrali al Pineta fest nella cornice della pineta comunale il cui teatro è stato riaperto per l’occasione dall’amministrazione comunale guidata da Piero Polito.

Uno scanrio unico sia per l’artista che si esibirà in uno scenario naturale, tra gli alberi secolari e verde rigoglioso, che per gli spettatori che assisteranno agli spettacoli in un importante luogo comunitario e non spazio iconico da sempre punto di riferimento dei giovani e non solo. Il Pineta Fest offre un ricco programma di concerti e spettacoli teatrali, pensato per soddisfare tutti i gusti. Dalle melodie incantevoli della musica classica e contemporanea alle emozionanti performance teatrali, ogni serata promette di essere un viaggio emozionante tra suoni e storie.

Tanti gli appuntamenti previsti. Si inizierà giovedì 25 luglio con “Echi d’Europa candlelight concert” che vedrà sul palco Federica Mosa violino & Alessandra Pipitone pianoforte in uno spettacolo unico che esplora culture e danze del mondo, coinvolgendo il pubblico con emozioni intense. Dal repertorio variegato di Bartok, Dvorak e Brahms al tango di Piazzolla e alla tradizione klezmer, il loro virtuosismo e la passione creano un’esperienza musicale indimenticabile.

Domenica 28 luglio sarà la volta di Sergio Cammariere Quartet con il suo spettacolo “Una sola giornata”. Lo spettacolo rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova.

Il 7 agosto sarà il teatro di Roberto Ciufoli con “Tipi” ad essere protagonista. TIPI è una carrellata di tipologie umane, un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore, mostrando come una particolare caratteristica psicologica condizioni un atteggiamento fisico, un modo di parlare e di scegliere le parole. Si ride di noi, di questa nostra umanità così fortemente spaesata e confusa con monologhi, poesie, sketch e balli che rendono lo spettacolo un vero “multi-one-man-show”.

Il 22 agosto ritorna la musica con lo spettacolo “Oltre oceano” di Lidia Schillaci che porta sul palcoscenico la determinazione di una donna che cerca di costruire una nuova vita al di là dell’oceano, affrontando le sfide personali e cercando di trovare il proprio equilibrio tra volontà di vendicarsi e la scoperta della propria identità.

il 28 agosto chiuderà la kermesse Manuela Aureli con “Mamma ho perso…l’Aureli”. Emanuela Aureli, nota imitatrice e personaggio molto amato dal pubblico. Lo spettacolo è un one woman show in cui l’Aureli si diverte a mettere in scena i suoi personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico. Con brillante ironia, racconta i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventata mamma attraverso racconti che entusiasmano il pubblico e lo divertono. Un sano divertimento, cambi di voci, di espressioni mimiche grazie alle quali Emanuela, riesce velocemente ad impersonare i suoi personaggi con grande capacità espressiva da tenere inchiodato il pubblico per un’ora e mezzo.

L’organizzazione degli eventi, con il patrocinio del comune di Petralia Sottana della BCC Madonie, è a cura dell’Asc production e per tutti gli spettacoli è previsto il biglietto d’ingresso che può essere acquistato su MailTichet o presso l’ufficio turistico di Petralia Sottana.