È in arrivo domenica 28 luglio al monte di Pietà di Messina lo spettacolo di Rosaria Brancato “Donna Sarina contro i cracker”. Appuntamento alle 2100 con il monologo, esordio sul palcoscenico della giornalista e scrittire Rosaria Brancato.

La stand-up comedy, con la regia di Vincenzo Tripodo attraverso uno stile leggero e al tempo stesso taglianete, traccia i contorni di una società sempre più incapace di rapporti reali, che haposto in essere una rmozione collettiva di quanto accaduto in pandemia.

Donna Sarina va in scena raccontando a modo suo, ironica e a tratti dissacrante, i cambiamenti della società dopo il covid e come la situazione femminile sia peggiorata tra licenziamenti, lavoro neroe divario di genere. Lo spettacolo è una denuncia su come non sia andata affatto bene rispetto a quanto avevamo sperato cantando dai balconi durante il lockdown.

Un testo attuale, ironico, a tratti dissacrante cheha sullo sfondo Messina, ma potrebbe essere qualsiasi altra città post covid, che invita a riflettere su quanto sia peggiorata la condizione femminile e sull’importanza delle reti tra le persone. Prodotto dall’associazione ARB lo spettacolo ha il patrocinio del comune di Messina, assessorato allo spettacolo e dell’Auclis, associazioni unite cultura lingua siciliana, sponsor Anpit azienda Italia, dipartimento donne d’impresa coordinato da Lidia Dimasi.