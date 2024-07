Sicilia: nasce il dipartimento BCsicilia di musica antica

Nasce nell’isola il dipartimento di musica antica all’interno dell’associazione BCsicilia. A dirigere la nuova struttura regionale sarà Giuseppe Rotondo, psicologo clinico, psicoterapeuta, esperto in psicologia della musica e musicoterapia, mentre il direttore artistico sarà Diego Cannizzaro, organista e musicologo, docente al conservatorio Bellini di Caltanissetta.

Le attività del nuovo dipartimento saranno dedicate soprattutto alla musica medievale, rinascimentale e barocca e una parte molto significativa del progetto sarà diretta all’organizzazione di concerti e rassegne musicali insieme ad azioni di promozione connesse al recupero di strumenti antichi e al loro ripristino funzionale. Settori importanti dell’impegno riguarderanno l’organologia medievale, rinascimentale e barocca e l’approccio scientifico alla musica antica.

La nuova area tematica di studio sarà anche orientata alla promozione di una serie di seminari teorici a cui seguiranno itinerari di approfondimento che si realizzeranno attraverso gruppi di formazione esperienziale con workshop e laboratori. Sono inoltre previsti percorsi esperienziali con azioni di guida all’ascolto della musica antica. Altri argomenti che verranno affrontati la fenomenologia della musica medievale, rinascimentale e barocca, metodologie a mediazione musicale e musicoterapia a livello coscienziale e bioenergetico. Verrà inoltre attenzionato il rapporto tra musica e neuroscienze, psicoacustica, psicobiologia psicofisiologia della musica. Infine quelli che sono i rapporti tra componimenti arcaici e processi di modificazione della dimensione psicologica e psicosomatica.

“Non possiamo che essere entusiasti della nascita del dipartimento di musica antica – afferma Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia – perfettamente in linea con una visione moderna che noi abbiamo dell’associazione che si articola non soltanto in sezioni territoriali ma anche in settori tematici. E non possiamo non esprimere il nostro grazie alle due persone di grande valore che hanno accettato di guidarlo: Giuseppe Rotondo, stimato professionista oltre che competente e rigoroso appassionato di musica antica, e il maestro Diego Cannizzaro una delle figure più prestigiose in campo siciliano e non solo. Il nuovo dipartimento sarà una struttura al servizio del territorio all’interno del progetto di BCsicilia di conoscenza e valorizzazione in senso molto ampio e articolato del nostro straordinario patrimonio culturale”.