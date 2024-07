Lignano Sabbiadoro: ancora squadre siciliane al torneo di beach soccer

L’energy Pisa-Lazio, Domusbet.tv Catania-Happy Car Sambenedettese, Farmaè Viareggio-Catania FC e Alsa Lab Napoli-FVG sono questi gli accoppiamenti della Final Eight della Serie A Puntocuore che andranno in scena a San Benedetto del Tronto dal 2 al 4 Agosto. E’ quanto emerso al termine della terza e ultima tappa della Fase Regolare della Poule Scudetto Puntocuore giocata sul rettangolo di sabbia della Beach Arena (capienza di più di 1.000 posti) adagiata sulla spiaggia dell’Ufficio 5 del Lungomare Trieste di Lignano Sabbiadoro (Ud).

Le ultime sfide decisive, a conclusione di un percorso di 45 gare, come sintesi perfetta dell‘ estetica dello spettacolo e il cinismo della competizione agonistica. Tra conferme e sorprese, i verdetti sono rimasti in sospeso fino all’ultimo istante dell’ultima gara. Il pubblico ha gradito lo spettacolo riempiendo gli spalti. Nessuna squadra ha compiuto un percorso prevedibile in una classifica rimasta sempre fluida fino all’ultimo incontro. Città di Milano si è salvata, Roma andrà a giocarsi i Play Off con tre squadre della Poule Promozione mentre Icierre Lamezia è retrocessa.

La rinomata località turistica del Friuli Venezia Giulia ha scritto un’altra pagina memorabile del Beach Soccer Ufficiale grazie all’accordo triennale tra il Dipartimento Beach Soccer Lega Nazionale Dilettanti, l’Amministrazione Comunale di Lignano Sabbiadoro insieme al promotore locale ISM Gradisca in cui è confluito gran parte del management di ACSD Sabbiadoro, per oltre vent’anni partner storico del Beach Soccer LND. Preziosa e puntuale come sempre la collaborazione della Lignano Sabbiadoro Gestioni.

Il coordinatore del Dipartimento della LND Roberto Desini ha voluto sottolineare il successo dell’evento: “La tappa di Lignano ci ha dato tanto entusiasmo, le sfide sono state belle e intense. L’ultimo appuntamento della fase a gironi ha confermato la bontà della scelta fatta nel 2019 di distribuire le squadre in due Poule per aumentare la spettacolarità e l’equilibro delle competizioni. Tutti i verdetti sono arrivati negli ultimi istanti, il pubblico ha gradito. Il modo migliore per prepararsi alle Final Eight in programma dal 2 al 4 Agosto a San Benedetto del Tronto”.

Il primo posto se l’è preso Lenergy Pisa grazie ad una tappa strepitosa (tre successi su tre) e un filotto di cinque vittorie consecutive. A Lignano decisivo l’ultimo scontro diretto vinto con i cugini del Viareggio. Un risultato non da poco se pensiamo che il Pisa ha chiuso in testa la fase a girone solo in altre due occasioni, nel 2022 e nel 2016. I neroazzurri si qualificano alle Final Eight per l’ottava edizione consecutiva. Su tutti il brasiliano Hulk che alla prima esperienza in A domina la classifica marcatori con 18 reti. Bene anche lo svizzero Ott (10 centri).

Con l’ultimo guizzo, nonostante due sconfitte in tappa, la Domusbet.tv Catania sale sul secondo gradino del podio e per la diciannovesima volta in venti edizioni sarà presente alla Final Eight in una posizione favorevole. Nessun’altra squadra c’è mai riuscita nel Campionato Italiano. Sei vittorie e 18 punti sono bastati agli etnei per il 2^ posto. In evidenza il brasiliano Caique capace di segnare 7 gol alla sua prima esperienza in Italia.

Precedente 1 di 5 Successivo

Dopo un percorso praticamente perfetto Farmaè Viareggio ha tentennato nelle ultime due sfide con Catania FC e Lenergy Pisa scivolando dal secondo al terzo posto. Nonostante l’epilogo poco fortunato i bianconeri possono vantare un bel record: dalla fondazione del club nel 2009 Viareggio non ha mai fallito l’appuntamento con la Final Eight. Il bomber che ha segnato gli ultimi quindici anni di beach soccer Gabriele Gori è tornato su livelli sublimi (13 gol) seguito dal nazionale azzurro Remedi (10 reti) e dal nippo brasiliano Ozu (9).

L’Alsa Lab Napoli è una delle squadre che ha fatto meglio a Lignano Sabbiadoro prendendosi nove punti in tre giornate. Da sottolineare i successi sulle due squadre catanesi, due colossi difficili da abbattere. I partenopei si piazzano quarti come nel 2022 e 2021 e per la quarta edizione di fila entrano tra le migliori otto squadre d’Italia. Bomber del Napoli l’attaccante della nazionale italiana Zurlo (11 reti).

L’FVG con le due vittorie davanti al pubblico di casa conquista un quinto posto prestigioso al suo primo anno in Poule Scudetto. Seconda partecipazione alla Final Eight grazie ad una prestazione di tappa clamorosa dello svizzero Hodel, nove gol in tre partite. Ne aveva segnato solo uno nelle precedenti sei.

Tanta sfortuna per il Catania FC che deve accontentarsi della sesta piazza, scomoda per gli accoppiamenti nelle fasi finali. A Lignano Sabbiadoro due sconfitte rocambolesche ai rigori e con un gol di scarto negli scontri diretti con Viareggio e Napoli. Gli etnei comunque da quando hanno cambiato assetto societario nel 2023 non hanno mai fallito la qualificazione alle finali. Monumentale Eudin autore di 13 firme. Grande sorpresa per il portiere Gean Pietro che ha fatto centro sei volte. Nessun estremo difensore della Serie A c’è riuscito.

All’Happy Car Sambenedettese è bastata una vittoria nell’ultima tappa per prendersi l’ultimo posto utile per le finali che giocherà in casa. E’ la settima volta consecutiva che la Samb si qualifica per le finali, la dodicesima nella sua storia. Però così lontano dalla vetta c’era arrivata solo nel 2009, l’anno del suo esordio nel circuito ufficiale. Raphael ha trovato il club giusto per esprimersi al massimo (9 centri).

Il Città Di Milano ha dato del filo da torcere a Catania FC e Lenergy Pisa togliendosi la soddisfazione di superare ai rigori la Domusbet.tv Catania e la Samb nei tempi regolamentari. Così i meneghini si sono meritati la salvezza e il diritto di partecipare per il terzo anno consecutivo alla Poule Scudetto. Ennesimo campionato strepitoso del brasiliano Alisson (12 gol).

La Roma ha vinto le gare alla sua portata andando vicino ad almeno altri tre successi. I capitolini alla fine hanno raccolto 4 punti negli scontri diretti che non sono bastati per evitare i Play Off. Bene Andrea e Valerio Giordani oltre lo spagnolo Rovira, insieme hanno segnato 13 reti.

L’Icierre Lamezia, la squadra più giovane del Campionato, ha chiuso al 10^ posto senza vittorie. I lametini nelle nove gare della stagione e nelle tre dell’ultima tappa hanno sfiorato più volte il successo ma alla fine non sono riusciti ad evitare la retrocessione.

Lo scontro al vertice, la diciottesima sfida tra Farmaè Viareggio e Lenergy Pisa, se l’è preso la squadra di Marrucci che pareggia il computo dei precedenti ora in perfetta parità: 9-9. In un colpo solo Pisa supera i cugini per 7-5, centra il primo posto ed entra alla Final Eight dalla porta principale. Allo stesso tempo Viareggio scivola dal secondo al terzo posto. E’ stata una partita bellissima che i neroazzurri hanno sempre condotto con i bianconeri in rincorsa perenne, mai troppo vicini ma neanche troppo lontani. Fenomenale il brasiliano Hulk, alla sua prima stagione in Italia, autore di una doppietta che lo conferma in testa alla classifica marcatori con 18 gol. Lorenzo Vaglini ha deciso di segnare le sue prime due reti in Campionato nell’ultima sfida della fase a girone. Puntuale il gol dell’ex Pugliese (6 in A). Meno scontate le firme di Stefano Marinai e Barsotti. Il Viareggio può consolarsi con le prestazioni di Gori, Remedi e Leo Martins. Gabriele Gori ha messo la ceralacca ad una stagione strepitosa con tre reti, 13 finora. Un centro anche per Remedi che va in doppia cifra e per il lusitano Leo Martins (7 sigilli in A).

L’Alsa Lab Napoli ha confermato la tradizione positiva con il Catania Fc che dal 2016 non riesce ad avere la meglio sui partenopei. Gli ultimi otto incontri hanno sempre sorriso al Napoli che anche stavolta ha conquistato lo scontro diretto al vertice vincendo per 4-3 all’extra time. Due punti d’oro che garantiscono al Napoli un ottimo 4^ posto. I ragazzi di Moxedano possono ritenersi soddisfatti dei 17 punti raccolti frutto di sei successi. Con questa sconfitta Catania deve accontentarsi della 5^ piazza con il rischio di scivolare di un posto se FVG vince. La partita ha cambiato padrone quattro volte con gli etnei che hanno riacciuffato il pari a pochi istanti dal fischio finale per poi piegarsi al gol di Alla all’extra time. A segno ancora una volta Zurlo che si conferma bomber del Napoli con 11 gol. Alla e lo spagnolo Kuman chiudono con 5 reti ciascuno. Moxedano da quando è tornato ha segnato in tutte le partite che ha giocato. Al Catania non è bastato uno straripante Eudin (doppietta) che veleggia alla quota di 13 reti. Una firma anche per il fuoriclasse portoghese Jordan.

La Domusbet.tv Catania dopo tre sconfitte consecutive ha chiuso bene la fase a gironi battendo per 5-2 la Roma. Sesta vittoria in stagione per gli etnei che per la diciannovesima volta si giocheranno la Final Eight. Nonostante i due ko il club dell’elefantino, grazie alla scivolata di Viareggio, riesce a prendersi il secondo gradino del podio. I capitolini si fermano a quattro punti. Protagonista il brasiliano Caique autore di una doppietta. Il nuovo innesto, al primo anno in Italia, è il bomber del Catania con 7 gol. Due firme anche per Farinha (4 reti in A). Secondo sigillo in Campionato per Josep Jr. Nella Roma Valerio e Andrea Giordani hanno confermato di avere un’ottima mira, 4 reti ciascuno in questa Poule.

Grande rimonta per l’FVG sotto di due reti al termine del primo tempo con l’Icierre Lamezia. L’occasione ghiotta di andare alle Final Eight con un abbinamento meno ruvido ha spinto i padroni di casa nel ribaltare le sorti del match con cinque gol negli altri due tempi. Fuori categoria Hodel, una tripletta oggi che insieme alle sei reti di ieri fanno nove centri in sole due gare. Il tahitiano Tchatat e Riz, al primo acuto stagionale, hanno fissato il risultato finale sul 5-3.

La differenza di motivazioni si è vista. L’Happy Car Samb che non aveva più nulla da chiedere al campionato è rimasta in gara nei primi due tempi. Nell’ultima frazione ha prevalso la voglia di salvarsi di Città Di Milano che ha segnato quattro reti per il 5-3 finale. La squadra di Cataldo ha conquistato così l’ottavo posto che vale la terza partecipazione consecutiva alla Poule Scudetto. Ilardo ha concluso alla grande con una doppietta (7 in A). Puntuale la firma di Alisson che ha raggiunto quota 12 gol in Campionato. A segno anche Savarese e Sassari entrambi fondamentali in questa tappa. Nella Samb Bokinha e Mascaro hanno lanciato la volata per la Final Eight (12 reti equamente divise).