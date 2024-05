Musica: esce “Transumano”, il nuovo singolo di Tony Canto

Uscirà il 21 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali “Transumano”, il nuovo singolo di Tony Canto. Dopo il lancio, lo scorso dicembre, del singolo “Piove Saudade”, l’artista siciliano torna con un brano dalle ritmiche e dalla musicalità tipicamente brasiliane e con un testo scritto insieme a Kaballà, straordinariamente attuale.

Forse ai primordi l’uomo era immagine del divino e viveva in armonia col mondo, ma allora il progresso coincide col transumanesimo o rappresenta una regressione? E, ancora, l’intelligenza artificiale eleva l’uomo o lo annulla? Certo è che la violenza e le guerre non ne fanno un essere evoluto. La chiave da sempre è l’amore, la scintilla che si avvicina al divino.

Per dirla filosoficamente con Nietzsche “La vita dell’uomo è la corda tesa verso la realizzazione del superuomo” che deve sapersi elevare se non vuole rimanere al livello della bestia. Per dirla, invece, poeticamente con Dante è “l’amore che move il mondo e l’altre stelle”. Quindi, transumani o no, siamo veramente ancora capaci di amare?”

Il brano, prodotto da Athena Produzioni e supportato da Comusì – Coesione Musicale Siciliana, ritmicamente si pone come una samba de roda, una samba bahiano che deriva dai riti africani, accompagnando le 5 voci che cantano la frase chiave di “transumano”, quasi come in un modello liturgico. Oltre al messinese Tony Canto (alla chitarra 7 corde e cavaquinho), suonano il percussionista brasiliano Marcelo Costa al pandeiro, Antonio Vasta alla fisarmonica, Tony Brundo al piano rhodes, si aggiunge poi la voce dal timbro carismatico di Manuela Ciunna e i figli di Tony ai cori, Beatrice, Isabella e Leonardo Canto.

Tony Canto è un autore, compositore, cantautore, produttore, arrangiatore e chitarrista siciliano. Come autore, ha scritto per Nina Zilli, Mannarino, Patrizia Laquidara, Musica Nuda, Pilar. Come cantautore, invece, ha pubblicato quattro album e come produttore e arrangiatore ha lavorato anche agli album di Mannarino, Mario Venuti, Patrizia Laquidara e Pilar. Vanta anche una collaborazione per una preproduzione con Zucchero. Nel cinema ha collaborato alle colonne sonore “La Vita Come Viene”, “Manuale D’Amore” e “La Matassa” di Paolo Buonvino; ha composto la colonna sonora del film “La Prova” di Ninni Bruschetta e “Le Maniglie Dell’Amore” di A.Tamburini. La sua “Ti amo Italia” viene scelta come canzone portante del film “Benur” di Massimo Andrei (musiche di Nicola Piovani) e vince il premio Mario Camerini come miglior brano su film del 2013.