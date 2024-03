Polizzi Generosa (Pa): “Giorno zero”, l’ultima opera della giovane artista Enza Termini

Si intitola “Giorno zero”, l’ultima opera di Enza Termini, giovane artista di Polizzi Generosa, nel palermitano, che attraverso i suoi dipinti esprime sentimenti aspirazioni personali.

La vita presenta sfide, difficoltà, separazioni e perdite di identità, ma secondo l’artista tutto è parte di un disegno divino impossibile per l’uomo da comprendere appieno. Tuttavia, c’è sempre un disegno divino per ogni individuo e ogni cosa.

“Il giorno zero – dice Enza Termini intervistata da Antonio David – rappresenta un momento cruciale nella vita, quando ci troviamo a confrontarci con noi stessi e ad affrontare il tunnel delle nostre esperienze, seguendo la luce della speranza e della fede. Nonostante i cambiamenti inevitabili, come cadute e distacchi da persone care, siamo in grado di rialzarci più forti di prima”.

L’opera, realizzata con acrilico su tela riflette questa filosofia. Il titolo suggerisce che ciò che segue lo zero è sempre un nuovo inizio e negli inizi non esiste la sconfitta. Passione e tanto impegno hanno portato Enza ad essere conosciuta olter dai suoi tanti amici anche da gente e artisti che hanno potuto apprezzare le sue opere durante una mostra tenuta alla fondazione Cinque cuori a Polizzi Generosa lo scorso anno. Essendo mamma, moglie, figlia, l’artista aggiunge a tutto ciò questa passione per l’arte e la esprime nei suoi colori vivi e sensati, mettendo giornalmente a nudo il suo essere, trovando nei suoi concittadini la forza per andare avanti lodandone la sua espressione artistica che continua ad essere la sua arma vincente.

Antonio David