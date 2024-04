Trapani: tre giorni di incontri sulla danza

La danza sarà al centro di una tre giorni piena di conferenze, performance e incontri a Trapani. Dal 27 al 29 aprile si svolgerà la prima edizione de “I dialoghi della danza contemporanea e di ricerca” organizzata da Moto Armonico Danza e MeMa (Music Mediterranean Association). Un evento creato in occasione della giornata internazionale della danza promossa dall’international dance council – Unesco che si svolge ogni 29 aprile.

“Il focus di questa prima edizione – afferma Patrizia Lo Sciuto, danzatrice e coreografa siciliana, direttrice artistica della manifestazione – è la danza accessibile a tutte e tutti, la danza come linguaggio universale che dialoga direttamente alla nostra umanità al di là delle barriere. La danza – prosegue – si erge come faro di inclusione, è un richiamo a celebrare la diversità e a riconoscere il valore di ogni individuo”.

“Con la prima edizione de I dialoghi della danza contemporanea e di ricerca” MEMA e la compagnia “Moto armonico danza” – sottolinea il direttore artistico di Mema, Giovanni De Santis – non celebrano soltanto la giornata internazionale della danza, ma anche un impegno che da oltre 30 anni le vede unite nella promozione della danza contemporanea attraverso l’organizzazione di masterclass e seminari che hanno affiancato un’intensa attività di produzione di spettacoli andati in scena sia in Italia che all’estero. Sostenendo questo evento Mema testimonia, inoltre, la propria vocazione a guardare oltre i confini della città e ad estendere il proprio perimetro d’azione a discipline artistiche diverse dalla musica”.

L’evento prevede, in programma, sabato 27 aprile la conferenza “Ricordando Steve Paxton”. Appuntamento alle 18.30 alla chiesa Sant’Alberto di Trapani. La giornata inauguale sarà caratterizzata dunque dal ricordo del leggendario ideatore della Contact Improvisation. La conferenza sarà tenuta dalla studiosa e critica di danza Daniela Cecchini, offrendo un’opportunità unica di esplorare il contributo di Paxton al mondo della danza contemporanea.

Prevista la proiezione dello storico video “Fall afetr Newton” con Steve Paxton e Nancy Stark Smith. Sono previsti gli interventi di Patrizia Lo Sciuto, Silvia Giuffrè e Betty Lo Sciuto. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per prenotazioni, inviare un messaggio WhatsApp al +39 3761380272

Domenica 28 aprile, poi, la chiesa di Sant’Alberto di Trapani, a partire dalle 18.30 ospiterà “L’agorà della danza”. La domenica sarà arricchita da assoli del repertorio della compagnia Moto armonico danza diretta da Betty e Patrizia Lo Sciuto, eseguiti da Marco Calaciura, Noemi Tedesco, Giuliana Martinez e Patrizia Lo Sciuto. A seguire, il duo “Amelia” con Priscilla Pizziol ed Edoardo Sgambato, che porteranno nella suggestiva cornice della chiesa barocca di Sant’Alberto, una performance coinvolgente, un elogio alla fragilità, un invito ad immergersi nella dimensione del ricordo e a lasciarsi attraversare dal senso di vuoto che deriva dalla sua perdita. Biglietti disponibili sul sito memassociation.org.

Infine, lunedì 29 aprile alle 18.30, al centro Peppino Impastato di via Ignazio Poma ad Erice, nel trapanese, si svolgerà “La danza è per tutti e per tutte!”. A chiusura della tre giorni verrà presentato il laboratorio per ragazzi diversamente abili e i loro genitori, di danza movimento terapia tenuto da Giuliana Martinez, danzatrice, organizzato dall’associazione “Le luci del dopo di noi”, con il supporto del comune di Erice. Sono previsti gli interventi di Patrizia Lo Sciuto e Anna Vattiats. A chiusura, la performance dei partecipanti al laboratorio “Invito al viaggio”. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“I dialoghi della danza contemporanea e di ricerca” offrono l’opportunità di immergersi nell’arte della danza e di sensibilizzare su tematiche importanti legate anche all’inclusione e alla diversità.