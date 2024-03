Catania: verso Barock, tributo a Gianni Versace

Sarà inaugurata il 5 aprile prossimo a Catania nelle sale di palazzo Biscari l’evento “Barock, bold iconic tribute to Gianni Versace” a cura di Sabina Albano, curatrice world Wild della collezione privata di abiti e oggetti raccolti negli anni da Antonio Caravano.

Tre notti, dal 5 al 7 aprile, saranno dedicate al sarto più visionario ed originale della storia del made in Italy, fondatore nel 1978 dell’omonima casa di moda, nota in tutto il mondo per aver reso possibile l’impossibile, attraverso una grande verve creativa, un’approfondita conoscenza della storia, dell’arte classica e contemporanea con una fondamentale esperienza sartoriale.

“Dopo il grande successo dello scorso anno – dichiara Sabina Albano – ritorna la nuova edizione di one night with Gianni, con cui si intende celebrare uno degli aspetti probabilmente più audaci ed innovativi di Gianni Versace, genio in grado di trasformare il concetto di glamour, amalgamando l’haute couture all’attitudine ribelle del rock.

Barock esplora l’impareggiabile capacità di Gianni Versace di mescolare texture, pelle e materie dal design avanguardistico e la sua intuizione di interpretare le passerelle come fossero palcoscenici. Parlare di Gianni Versace significa andare alle radici della nostra cultura. In fondo, sono un’archeologa con la passione della moda un abito degli anni Novanta non è altro che un reperto, figlio di iconografie artistiche, anch’esso un pezzo di storia: la nostra”.

Ad accogliere il pubblico, sulla scalinata di palazzo Biscari, sarà il ritratto/installazione in Op Art di Gianni Versace, realizzato da Marcos Marin. Nella sala da ballo del palazzo sarà possibile ammirare dieci outfit della collezione bondage provenienti dalla AC private collection di Antonio Caravano e dalla collezione di Franco Jacassi, uno dei maggiori esperti di vintage al mondo. Grazie a questa selezione sarà possibile ripercorrere le scelte stilistiche compiute negli anni Novanta da Gianni Versace caratterizzate da: massimalismo, assenza di colore, total black con rimandi alla cultura punk, la cui sintesi sono i capi in pelle, borchie e spille da balia XL che chiudono scollature e spacchi profondi.

Nella galleria laterale, invece, sarà allestita una mostra dedicata alle icone del Novecento disegnate da Bruno Gianesi, già capo ufficio stile uomo e balletto di Gianni Versace. Si potranno ammirare i volti di Marlene Dietrich, David Bowie, Pierpaolo Pasolini, George Michael, solo per citarne alcuni.

A seguire, negli ambienti più intimi del palazzo, nel boudoir della principessa, si troveranno gli acquerelli di Bruno Gianesi dedicati agli abiti disegnati per la maison Gianni Versace e una selezione di complementi d’arredo della home collection Gianni Versace che come tutto il progetto sono pensati in dialogo con lo spazio che ospita l’evento. Da una parte, infatti, troviamo Palazzo Biscari, uno dei maggiori esempi del barocco siciliano presenti a Catania e dall’altra la cultura rock, bondage e punk filtrata attraverso l’alta moda di Gianni Versace.

L’evento site specific di Catania rientra in un progetto internazionale, il cui percorso conta già sette prestigiose tappe: quella appena conclusa in POLONIA a Poznań (31 gennaio 2024), le esposizioni di Groningen nei PAESI BASSI (2023), One Night with Gianni / Gianni Versace Baroque Tribute di Catania nel gennaio 2023. I successi delle mostre di Singen (2021) e Berlino (2018) in GERMANIA, Borås in SVEZIA (2020) e la prima sensazionale retrospettiva nel 2017, a venti anni dalla scomparsa di Gianni Versace, al MANN MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE di Napoli.

