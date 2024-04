Catania: convegno sugli appalti nel decreto PNRR

Le sedi etnee di Ance, Inps e ordine dei consulenti del lavoro organizzano per domani mattina, martedì 23 aprile, dalle 09.00 alle 13.00, nella sede dell’Ance di viale Vittorio Veneto, il convegno “I nuovi servizi informatici Inps: Cigo piattaforma Omnia IS le novità in materia di appalti nel decreto Pnrr”.

Dal prossimo 2 maggio, la domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma “Omnia is” e Ance Catania ha promosso l’evento proprio per presentare ed approfondire l’utilizzo del nuovo applicativo. Interverranno: Rosario Fresta, presidente Ance Catania; Saverio Giunta, direttore provinciale INPS Catania; Salvatore Di Stefano, dirigente area ammortizzatori sociali direzione regionale Inps e Giovanni Greco, presidente ordine consulenti del lavoro di Catania.

Nel corso dell’incontro saranno trattati alcuni temi in materia di lavoro nella gestione dell’appalto, alla luce delle novità del decreto PNRR, quali la somministrazione fraudolenta e distacco, patente a crediti, certificato di congruità, anche in vista delle previste modifiche in sede di conversione.

Selenia Saragozza e Miriam Caravello, funzionari istruttrici dell’INPS, tratteranno il tema de “L’istruttoria delle domande di cassa integrazione alla luce dell’avvio della procedura Omnia Is”. Giovanni Greco, presidente dell’ordine consulenti del lavoro di Catania, invece, affronterà il tema della somministrazione fraudolenta e distacco fittizio.

Chiuderà la sessione degli interventi, discutendo del “nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” e del “rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese iscrizione nella lista di conformità INL e certificato di congruità”.