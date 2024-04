Bronte (Ct): ultimo giorno delle olimpiadi studentesche

Ultimo giorno a Bronte, nel catanese, per le olimpiadi studentesche. Domani mattina è attesa la cerimonia finale, con la festosa consegna delle coppe alla presenza del sindaco, Pino Firrarello, della giunta municipale e del consiglio comunale.

A chiudere le varie competizioni è stata la corsa campestre, un po’ a voler simboleggiare la maratona, che delle olimpiadi è la gara simbolo. Gli studenti, divisi in gallerie, si sono cimentati nella corsa fra il verde di Piano dei Grilli, perla naturalistica sull’Etna.

“In queste olimpiadi i ragazzi hanno socializzato e stimolato gli altri – ha affermato l’assessore Maria De Luca – oggi qui a Piano dei Grilli a fare corsa campestre anche per far conoscere loro questo luogo meraviglioso”.

“Ho lasciato i miei impegni per vedere la gioia di questi ragazzi qui sull’Etna – ha concluso il sindaco – la loro felicità è stare qui, mi spinge ancora di più a battermi per la valorizzazione turistica di questo angolo di natura ad oltre 1.100 metri sul livello del mare”. Nell’attesa che vengano stilate le ultime graduatorie, cresce l’attesa per la premiazione di domani in piazza Spedalieri.

Alle ore 10, infatti, i primi 3 classificati delle varie competizioni, riceveranno l’ambita medaglia, con il sindaco in persona che proclamerà il vincitore delle olimpiadi, ovvero l’istituto scolastico che avrà conquistato più medaglie.