Messina: esenzioni ticket, l’Asp accoglie le richieste della Cisl

È stata accolta dall’Asp di Messina la richiesta della Cisl in merito alle esenzioni del ticket.”Un importante passo in avanti, segnale che il nuovo commissario straordinario Giuseppe Cuccì ha preso subito in mano il problema – lo dichiara Antonino Alibrandi, segretario genereale della Cisl di Messina e e il segretario generale della Fnp Cisl Messina, Giovanni Ammendolia – L’azienda sanitaria informa che comunicherà ai soggetti destinatari della richiesta di regolarizzazione delle posizioni di esenzione che il termine di 30 giorni per le controdeduzioni e di 60 giorni per il pagamento verrà ampliato rispettivamente a 60 e 90. Nella nota, l’Asp annuncia inoltre che si sta procedendo alla nomina della commissione che si occuperà dell’istruzione delle istanze dirette al riesame.

“Purtroppo, però – aggiungono Alibrandi e Ammendolia – questo non è sufficiente perché l’allungamento dei termini rischia di diventare inefficace senza la nomina della commissione. Più tempo trascorre per la sua costituzione, più c’è la concreta ipotesi che le pratiche che dovrà esaminare siano talmente tante che anche i temini allungati non saranno più sufficienti. Ci auguriamo che questa nomina possa avvenire nel breve volgere di qualche giorno”.

L’Asp, inoltre, ha informato che chi ne facesse richiesta potrà avere cognizione delle prestazioni sanitarie specialistiche o farmaceutiche per le quali è stata goduta l’esenzione per reddito, avrà accesso senza alcun onere. “Riteniamo necessario – concludono i sindacalisti – che si organizzi subito un incontro anche con l’associazione consumatori dell’Adiconsum Cisl, per stabilire le modalità operative ed organizzative per garantire risposte celeri per la risoluzione dei casi. È importante ricordare, infatti, che questa situazione ha creato diversi disagi, anche psicologici, a tanti cittadini considerato che la platea maggiore dei destinatari di questi avvisi sono persone anziane.”