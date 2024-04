Messina: l’ANPI si prepara per il 25 aprile

In vista della festa di Liberazione del 25 aprile, l’ANPI di Messina con la sezione provinciale Mimmo Trapani di Messina e quella comunale Eliana Giorli di Milazzo, orgainzza per domani, 20 aprile, alle 18.00, la proiezione del documentario allo spazio Saraj di Messina “The mayor – Me, Mussolini and the museum”.

Predappio è ancora abitata dal fantasma del fascismo. Qui Benito Mussolini nacque e qui fu riportata, anni dopo la morte, la sua salma diventando così luogo di pellegrinaggio dei nostalgici del famigerato ventennio. Una città prigioniera di una distopia al contrario. Per tentare di invertire questo destino, Giorgio Frassineti, sindaco di Predappio dal 2009 al 2019, ha inseguito un sogno: convertire la vecchia Casa del Fascio, ex sede del partito, in un museo e centro studi e documentazione sul fascismo e i totalitarismi.

Lunedì 22 aprile, alle 11, all’Itet “Leonardo Da Vinci” di Milazzo, e il pomeriggio dello stesso giorno alle 15,30 all’Itt “Ettore Majorana” di Milazzo, insieme alla Lute, la Sezione Anpi di Milazzo incontrerà Sabika Shah Povia, co-regista di “The Mayor – Me, Mussolini and the Museum”.

Insieme si proverà a fare un ragionamento sulla memoria storica, sui luoghi che la abitano e sul futuro prossimo del racconto del passato del nostro Paese.

“Un ringraziamento particolare – scrive la sezione milazzese dell’Anpi – va a Federico Nastasi, che ha messo in contatto con la coregista, e con cui si condivide l’organizzazione di questi tre importanti momenti”. Il 25 aprile non tarderà ad arrivare, e vedrà protagonisti, oltre l’Anpi, Cgil, Rete degli studenti, Udu, Fondazione Messina, Associazione culturale Arb, Emergency, Arcigay, Parco Horcynus Orca, Libera, Messina Ciclabile, Uisp e Feltrinelli Point.