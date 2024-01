Bagheria (Pa): laboratorio pratico per realizzare la “Sussa di miele”

Il dolce tipico di Bagheria, centro del palermitano, è la sussa di miele, inventato dalla pasticceria del bar Aurora, oggi non più esistente, ricostruito nel suo interno dal regista Tornatore nel film Baària. Adesso la sede locale di BCsicilia in collaborazione con l’università popolare di Termini Ierese ha organizzato un laboratorio teorico-pratico con il pastry chef Giovanni La Rosa per la realizzazione del dolce-biscotto.

Appuntamento per mercoledì 10 gennaio dalle 15.30 alle 19.30 nella dimora storica Cirrincione-Mineo in via Sant’Elia di Bagheria. Il laboratorio prevede la storia del dolce-biscotto, preparazione degli ingredienti, impasto e cottura, confezionamento e degustazione. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Obbligatoria la prenotazione entro oggi, 3 gennaio e il contributo di 30 euro. Per informazioni telefonare al 394121267 – Email: bagheria@bcsicilia.it.