Comiso (Rg): concerto di inizio anno del corpo bandistico Diana

Per il terzo anno consecutivo a Comiso, nel ragusano, si terrà domani sera, 4 gennaio, alle 20.40 al teatro Naselli, il concerto di inizio anno del corpo bandistico Diana Comiso, con la partecipazione del coro polifonico Stabat mater.

A dirigere l’orchestra sarà il maestro Claudio Digiacomo che dal 1997 fa parte dell’orchestra del teatro Massimo Bellini di Catania e dell’orchestra filarmonica del teatro Bellini di Catania. Ha collaborato con il teatro La Fenice di Venezia in qualità di primo clarinetto aggiunto. Svolge le funzioni di direttore artistico dell’associazione musicale Diana.

Nata nel 2013, l’associazione Diana ha voluto dare nuova vita alla gloriosa e storica “banda della città di Comiso” che cessò l’attività nella seconda metà del Novecente. Nel 2013, infatti, venne avviata la prima scuola di musica sotto la direzione musicale e artistica del maestro Claudio Digiacomo su mandato del presidente Cristian Carenzio.

Grazie alla professionalità dei musicisti, la banda ha avuto la possibilità di esibirsi in tutta Italia. La banda musicale Diana è formata da 40 elementi di età compresa tra i 12 e i 50 anni, musicisti che si distinguono per impegno ed abnegazione. Il direttivo è composto dal presidente Cristian Carenzio, dal vicepresidente Antonio Minardi, dal tesoriere Luca Cassibba, dal capobanda vice maestro Salvatore Cannella, dal segretario Luigi Callea.

L’evento di domani sera vedrà sul palco legni, ottoni, flauti, percussioni ,elettrofoni, direttore del coro Mattia Ferlito, dirige il maestro Claudio Digiacomo. Tantissimi i brani in programma dalla Cavalleria Leggera al Va’ pensiero, passando per Blues, Santana e My Way. Un viaggio nella storia della musica. Presenterà il concerto la giornalista Valentina Maci.

Al termine del concerto è previsto un sorteggio finale e la premiazione dei cantanti e dei solisti che si susseguiranno sul palco. Sarà presente il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari. L’evento è patrocinato dal comune casmeneo e promosso da numerosi sponsor privati.