Riposto (Ct): grande festa per i 100 anni di Maria Soraci

Grande festa a Riposto, nel catanese, per i 100 anni della signora Maria Soraci. Nata a Coo, in Grecia, all’epoca territorio italiano, nonna Maria ha seguito il papà, ufficiale di marina, nel comune marinaro del catanese.

Nel 1946, a soli 22 anni, si laurea in lettere classiche e subito dopo insegna prima a Guglionesi e Campobasso, nel Molise e poi a Riposto. Insieme al marito, Giuseppe Grasso, anche lui docente, scomparso nel 1991, hanno dedicato anni preziosi all’insegnamento, lasciando un’impronta indelebile nella comunità di Riposto.

Molti ancora i concittadini che li ricordano con affetto, riconoscendo l’importante contributo che entrambi hanno dato alla formazione di generazioni di giovani. Elegantissima e con una tempra ancora invidiabile, Maria Soraci ha festeggiato circondata dagli affetti più cari, i due figli, Carmelo e Josè, la nuora Rita, il genero Giuseppe e i tre nipoti Giuliana, Mariolina e Lorenza, tutte affermate nel mondo del lavoro e l’ultimo arrivato, il pronipote Giuseppe.

A 100 anni la signora Soraci è un esempio di vitalità e conserva una lucidità e una curiosità culturale che la mantengono viva e attiva mentalmente. La sua storia è un inno alla forza della famiglia e al potere degli affetti nella preservazione della mente.

All’importante traguardo non è voluto mancare il sindaco di Riposto, Davide Vasta, che ha consegnato alla festeggiata un bouquet di fiori e una tara a nome di tutta l’amministrazione. “Siamo felici di aver festeggiato la signora Maria – dichiara il primo cittadino – Una donna che ha ancora una tempra ed una vitalità eccezionali. Gli anziani e, in questo caso, i centenari, rappresentano un patrimonio per ciascuno di noi¸uno scrigno da cui attingere. Alla signora Maria Soraci vanno i nostri migliori auguri per il traguardo raggiunto e per quelli futuri, al fianco dei suoi affetti più importanti”.