Messina: tavola rotonda sulla micologia

Venerdì prossimo, 24 novembre, la sala di lettura della biblioteca regionale universitaria di Messina ospiterà a partire dalle 16.30 la conferenza sulla micologia. Una scienza per pochi, un mondo sconosciuto per molti. Un’affascinante narrazione e una ricca rassegna del posseduto, per carpire l’attenzione degli astanti, proiettandoli verso una visione più consapevole dello straordinario mondo dei funghi.

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali e l’introduzione da parte della direttrice della biblioteca regionale, Tommasa Siragusa, che sarà anche la moderatrice dell’evento. Seguiranno i contributi di Vincenzo Visalli, micologo nonché tecnico della prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, presidente dell’associazione Centro di cultura micologica di Messina; Angelo Miceli, già dirigente scolastico, presidente ADSeT e studioso di micologia e del micologo Francesco Mondello, vicepresidente associazione centro cultura micologica di Messina.

La biblioteca Giacomo Longo intende dare agli utenti una speciale opportunità di accostarsi alla micologia tramite l’esposizione di alcune monografie scientifiche tratte dalla ricca bibliografia tematica d’istituto, realizzata per l’occasione, e dai pregiati fondi antichi.

Le argomentazioni del dibattito guideranno i presenti fino all’ottenimento delle giuste informazioni ed approfondimenti attraverso la lettura dei testi in rassegna, impreziositi da studi, monografie e periodici, donati dai relatori alla biblioteca, nei quali sono annoverati tra gli autori, per rendere immediatamente fruibile l’alta competenza in materia.