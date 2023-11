Palermo: si presenta il “social museum”

Sarà presentato lunedì prossimo 27 novembre a Palermo “The social museum”. Appuntamento alle 18.00 in via San Giorgio Castriota del capoluogo siciliano.

“The social museum” è una galleria digitale per gli amanti dell’arte, della fotografia e dei social. La galleria offre più di 25 installazioni straordinarie, tutte studiate per trasportare i visitatori/clienti in posti unici. È il luogo perfetto per creare contenuti che lasciano il segno, ideale per campagne di marketing, lanci di prodotti o semplicemente per aggiungere un tocco di magia ai canali social. Ai partecipanti sarà offerto un aperitivo, due ingressi gratuiti e una borsa con gadget.