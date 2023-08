Milazzo (Me): al Majorana si prepara la strada per il futuro

Sei studenti dell’istituto Ettore Majorana di Milazzo, nel messinese, hanno potuto vivere delle esperienze di intercultura e di orientamento universitario in istituzioni accademiche ed enti formativi prestigiosi. Alla base della selezione degli alunni, individuati ra i più meritevoli: interessi, motivazioni e attitudini.

Si tratta di: Samuele Currò, 4AET e Accetta Michelle 3ITQ vincitori di 2 delle 5 borse di studio messe in palio dal Progetto Intercultura in collaborazione con A2A, rivolte agli alunni meritevoli residenti nella provincia di Messina, svoltosi nel mese di luglio presso la cittadina di Athlone, in Irlanda. Qui i due talentuosi studenti hanno trascorso un soggiorno di un mese, accolti presso famiglie selezionate,per un approfondimento linguistico con indirizzo Steam (Science, Technology, Engineering, Arts e Maths)e relativacertificazione delle competenze acquisite.

Quattro inoltre gli studenti selezionati, in base al merito, dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa per partecipare ai CORSI DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 2023 destinati a ragazzi e ragazze del penultimo anno delle scuole superiori italiane ed estere. Le studentesse Chiara Gullifa 4ABA e Giulia Bucca 4DBS hanno trascorso, tra il mese di giugno e il mese di luglio, un soggiorno di 5 giorni, ospitate dalla Normale, durante il quale hanno seguito lezioni e conferenze di esponenti dei più diversi ambiti disciplinari e professionali, che le aiuteranno a maturare scelte consapevoli, informate e meditate riguardo i loro futuri studi accademici.

L’alunno Giuseppe Mannino 4ATL ha preso parte al progetto ME.MO., programma della scuola Superiore Sant’Anna di Pisa di orientamento completamente gratuito che si svolge da febbraio 2023 a settembre 2023, per un impegno complessivo di 90 ore (di cui 40 ore in presenza e almeno 50 ore di coaching e mentoring in remoto), con la finalità di accompagnare verso la scelta universitaria un numero selezionato di studenti di merito del penultimo anno della scuola secondaria superiore attraverso un percorso di orientamento articolato in momenti informativi, percorsi formativi e di crescita personale, lavori di gruppo, workshop e attività di didattica orientante. Previsto anche un programma di internship residenziale della durata di 3 giorni a Pisa, presso la sede della Scuola, articolato in più sessioni.

E infine Maria Sottile 4ACR, selezionata insieme ad altre 75 ragazze, per partecipare al corso del Progetto “STEM: le ragazze si mettono in gioco!” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e rivolto a promettenti studentesse di quarta superiore provenienti da tutta Italia con l’obiettivo di promuovere i percorsi di laurea STEM, incoraggiando e sostenendo la scelta di tali studi.

“La dedizione e l’esempio costituiscono un forte impulso ad andare avanti oltre a confermare che volontà ed impegno non tardano a dare i frutti meritati– commenta il Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, che conclude quindi il suo primo anno di dirigenza dell’istituto mamertino con un bilancio positivo e dalle grandi soddisfazioni.