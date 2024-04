Contesse (Me): espropri ponte, il 20 aprile banchetto informativo del M5S

Un banchetto informativo per i cittadini della zona sud di Messina coinvolti dagli espropri per l’apertura dei cantieri per i lavori del ponte. Un appuntamento organizzato dal consigliere della II municipalità del movimento 5 stelle, Paolo Scivolone, per sabato 20 aprile a Contesse dalle 10.30 alle 12.30. in piazza Ignazio Lax, via Marco Polo.

All’evento sarà anche presente l’onorevole Antonio De Luca. Intanto, dopo Messina anche nel comune di Villafranca Tirrena verrà aperto uno sportello informativo/legale in favore di tutti coloro che necessitano di supporto nella vicenda degli espropri, gestito dalla segreteria dell’onorevole Antonio De Luca e della senatrice Barbara Floridia.

Per informazioni e appuntamenti allo sportello di Villafranza, bisognerà inviare un messagio o chiamare al numero 090 9561217.