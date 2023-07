Taormina (Me): stasera il premio Sebastiano Tusa a Vittorio Sgarbi

Questa sera al teatro antico di Taormina, nel messinese, sarà consegnato il premio Sebastiano Tusa a Vittorio Sgarbi. Con questa cerimonia si avvia alla chiusura la prima edizione del Taormina-Naxos archeofilm, il festival di archeologia, arte e ambiente in corso al teatro antico e al teatro della nike del parco di Naxos. Quattro serate a ingresso gratuito con il meglio del cinema di documentazione nazionale e internazionale. Fuori Festival, lunedì 17 luglio, il concerto dell’orchestra nazionale barocca dei conservatori diretta da Boris Begelman a partire dalle 21.15.

La manifestazione, prodotta e organizzata dal parco archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano e dalla fondazione Tusa, presieduta da Valeria Li Vigni, in collaborazione con Firenze archeofilm/archeologia viva, diretta da Piero Pruneti, prevede questa sera l’assegnazione del premio Taormina Naxos archeofilm al documentario più gradito al pubblico fra i cinque in concorso nelle tre serate.

Fra gli interventi di questa serea quello di Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana; dei sindaci di Taormina, Caetano De Luca e di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi. Ad intervistare Vittorio Sgarbi sarà il giornalista Piero Pruneti.

Tra storia e leggenda il film in concorso stasera è Il mistero del Cavallo di Troia. Sulle tracce di un mito, con la regia di Roland May e Christian Twente (Germania, 52’). Di scena le nuove rivoluzionarie scoperte secondo cui il cavallo di Troia probabilmente… non era affatto un cavallo. Quindi il momento della consegna dei premi e il ricordo dell’insigne archeologo con un breve trailer (testi e voce narrante di Giulia Balamour). In chiusura la proiezione del docufilm Sulle orme di Sebastiano, diretto da Nicola Ferrari (Italia, 25’) che raccoglie i ricordi e le testimonianze di colleghi e collaboratori del professor Sebastiano Tusa, scomparso tragicamente il 10 marzo 2019. Un’occasione per tener vivo il suo amore e impegno per l’archeologia, la ricerca e il mare.

Ospite della seconda sera il giornalista Emilio Casalini che, intervistato da Piero Pruneti, ha raccontato come girando l’Italia per il suo programma “Generazione Bellezza”, abbia incrociato storie e giovani che credono in un sogno e che sono riusciti a realizzarlo portando benefici e valori alla propria comunità. Infine il suo, di sogno: introdurre un preambolo alla Costituzione Italiana, che l’Italia sia “un Paese fondato sulla Bellezza, come processo di consapevolezza e di responsabilità”

IL DETTAGLIO DELLE SINGOLE SERATE

Lunedì 17 luglio – Parco di Naxos, Teatro della Nike | FUORI FESTIVAL “Archeologia e Musica”

Concepita come “fuori festival”, a conclusione del concorso cinematografico, la serata di lunedì 17 luglio, a Naxos, è dedicata alla musica e alle sue interazioni con l’archeologia grazie al cortometraggio Vasi Acustici diretto da Claude Delhave (Francia, 8’) che indaga l’Abbazia degli Angeli a Finisterre (Spagna). Una struttura del XVI secolo, di fronte al mare, che racchiude una collezione impressionante di vasi acustici, strumenti ancora poco documentati e che vedono impegnati archeologi, studiosi di acustica, storici e musicologi per comprendere le funzioni tecniche e simboliche di questo ingegnoso dispositivo. A seguire la straordinaria esecuzione – prima volta assoluta al Parco di Naxos – de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, affidata ai quindici musicisti dell’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori diretta dal maestro Boris Begelman (direzione e violino solista). Un progetto sostenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Conservatorio A. Scarlatti di Palermo.