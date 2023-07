Milo (Ct): stasera al via il premio nazionale teatrale “Angelo Musco”

Prenderà il via questa sera a Milo, nel catanese, il premio nazionale teatrale Angelo Musco, giunto alla sua diciassettesima edizione. Un appuntamento organizzato dal comune di Milo in collaborazione con la regione, la presidenza dell’Ars, l’associazione culturale Filocomica Sant’Andrea di Milo e la locale Pro loco e diretto artisticamente da Mimì Scalia.

“Inauguriamo con grande emozione il XVII premio nazionale teatrale Angelo Musco – dichiara Mimì Scalia, direttore artistico del premio – insieme all’amministrazione comunale di Milo, in testa il sindaco Alfio Cosentino, teniamo molto alla ricaduta culturale e turistica sul nostro territorio che questo evento, ormai tradizionale e irrinunciabile, ha, come diffusamente riconosciuto. Sento di poter ribadire che sarà un’edizione indimenticabile e di puro spettacolo”.

Nella serata Milo premia il teatro, in programma il prossimo 22 luglio alle 21.00, verrà assegnato il prmio alla carriera a Mario Venuti; il premio alla sicilianità a Kaballà e il premio cultura al giornalista Leonardo Lodato”. In corsa per il XVII premi nazionale teatrale Angelo Musco, dal 17 al 21 luglio, alle 21.00, al teatro Lucio Dalla di Milo si esibiranno: la compagnia “Le tre fontane di Presa” con “Fru Fru” per la regia di Giovanni Proietto e Caterina Scuderi (17 luglio); la compagnia “Tre casti Agni” con “Taxi a due piazze”, per la regia di Tre Casti Agni (18 luglio); la compagnia Amici di San Giovanni Stabile delle Aci con “Fools” diretta da Davide Pulvirenti (19 luglio); la compagnia Teatro delle nevi con “Il metodo Grönholm”, regia di Rodolfo Torrisi (20 luglio); la compagnia “Dietro le quinte” con “Se ti sposo mi rovino” diretto da David Amalfa (21 luglio).

La giuria di qualità quest’anno è formata da: Antonio Castro, attore e regista, Paolo Sessa, poeta, scrittore e critico letterario; Agostino Zumbo, attore; Gianfranco Barbagallo, vice presidente della regione Uilt Sicilia, unione italiana libero teatro; Rosa Patanè, associazione culturale Filocomica Sant’Andrea di Milo. Il pubblico, con il proprio voto, assegnerà il premio “miglior spettacolo”.

“Novità di quest’anno – aggiunge Mimì Scalia -, il progetto Omaggio ad Angelo Musco oltre al convegno “Angelo Musco fra teatro e cinema” ha visto la realizzazione di un ciclo di Workshop teatrali gratuiti tenuti a Milo da professioni di settore quali Dario Matteo Gargano, David Amalfa, Antonella Sturiale con Enrico Pappalardo. Inoltre per alcuni momenti musicali al pianoforte nella prima giornata ha partecipato anche Sebastiano Giuliano. Preziosa anche la collaborazione di Cristina Di Pietro e di Damiano Di Paola. Dal momento laboratoriale, concluso con successo, giungeremo alla presentazione, durante le serate del XVII Premio Musco, di tre corti teatrali uno dei quali sarà premiato la sera del 22 luglio in occasione del prestigioso appuntamento con “Milo Premia il Teatro”.

Programma CORTI TEATRALI MUSCO MILO 2023

REGIA di Antonella Sturiale (autrice) con Enrico Pappalardo: il 19/7/2023 sera CORTI TEATRALI (ore 21) al Teatro Lucio Dalla di Milo al XVII. Titolo spettacolo: “Cosa” di Antonella Sturiale.

REGIA di Dario Matteo Gargano: il 20/7/2023 sera CORTI TEATRALI (ore 21) al Teatro Lucio Dalla di Milo al XVII Premio Musco. Titolo spettacolo: “Giulietta Cassiopea e Romeo Pauroso” di Annagil Zarc.

REGIA di David Amalfa: il 21/7/2023 sera CORTI TEATRALI (ore 21) al Teatro Lucio Dalla di Milo al XVII Premio Musco. Titolo spettacolo: “Cos’è la Felicità?” di David Amalfa.

La serata finale intitolata “Milo Premia il Teatro” che si terrà tradizionalmente al Teatro Lucio Dalla di Milo, alle ore 21, sabato 22 luglio 2023, che sarà condotta da Mimì Scalia insieme a Mario Incudine accompagnato per diversi momenti musicali da Antonio Vasta (fisarmonica, organetto, zampogna e pianoforte), Pino Ricosta (percussioni) e Manfredi Tumminello (chitarrista).

Nel corso della serata, non mancherà, il Momento Letterario a cura di Grazia Calanna che vedrà quest’anno la presenza del giornalista e scrittore Leonardo Lodato, vincitore del “Premio Cultura” al XVII Angelo Musco.

La giovane Cristina Di Pietro, affiancherà la conduzione. Arricchiranno la serata momenti di cabaret con I TrequArtisti ovvero i simpaticissimi Gianfranco Barbagallo, Eugenio Barone e Antonello Di Costa.