Parigi: a Guccione la medaglia d’oro per lo svilupo artistico culturale

La società accademica per l’incoraggiamento e l’educazione – arte, scienze e lettere di Parigi ha deciso di assegnare la medaglia d’oro per lo sviluppo artistico culturale all’artista siciliano Roberto Guccione, già funzionario del ministero dell’Interno e direttore artistico e organizzatore di diverse collettive internazionali d’arte. Cerimonia di consegna del riconoscimento, il 14 ottobre al teatro dell’Opéra di Parigi.

La società accademica per l’incoraggiamento e l’educazione è stata fondata a Parigi il 12 novembre del 1915 da René Flament, membro della Société des Gens de Lettres e nelle sue manifestazioni gode del patrocinio del ministero della cultura francese. Lo scopo della società accademica è quello di riconoscere e promuovere donne e uomini che, attraverso il loro talento e il loro lavoro, contribuiscono all’influenza della cultura in campo artistico, letterario e scientifico.

“E’ un premio che mi gratifica e mi porta ad impegnarmi ancora di più per promuovere le arti in tutto il nostro territorio – afferma il maestro Guccione – perché non dobbiamo dimenticarci che solo la bellezza ci salverà”.

Si tratta di un ritorno, questa volta alla grande, per il maestro Guccione a Parigi dove ricevette nel 2019 il premio Grand Prix d’Art come migliore artista europeo dall’associazione “UnisVers’art”. Le opere di Guccione si trovano nei ministeri italiani e nelle ambasciate italiane all’estero e ha esposto a Malta, in Bulgaria e Slovacchia. Le collettive organizzate in Italia hanno registrato la sua presenza a Verona, Roma, Gubbio, Cefalà Diana, Mezzojuso, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Siracusa, Aviano e Montecatone. Inoltre si è fatto più volte promotore di iniziative di solidarietà colorando di bellezza diversi reparti ospedalieri del Cro di Aviano e del Montecatone Institure Rehabilitation di Imola.