Catania: passeggiata al rifugio di Cava Daniele con Officine culturali

Domenica 2 luglio a Catania appuntamento con Officine culturali e la passeggiata al rifugio di Cava Daniele organizzata in collaborazione con il comitato popolare Antico Corso, il centro speleologico etneo e l’associazione Le cave di Rosso Malpelo. Appuntamento alle 10.30 e alle 12.00.

Sarà occasione per raccontare la storia del rifugio di Cava Daniele che è possibile sintetizzare in tre parole: lava, cava, guerra. Dalla colata lavica del 1669 al terremoto del 1693, dal suo utilizzo come cava di ghiaia fino ad arrivare al rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale, oggi il rifugio di Cava Daniele è un luogo custode della memoria storica collettiva non solo degli abitanti di via Daniele, ma di tutta la città di Catania.