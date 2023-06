Siracusa: nasce Asso Rlst a tutela di lavoratori e aziende edili

Sarà presentato venerdì 30 giugno alle 09.30 a Siracusa l’Asso Rlst Siracusa, associazione rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale, presieduta da Salvatore Carnevale. Appuntamento alla cassa edile di Siracusa in viale Ermocrate 6.

L’associazione è costituita dalle organizzazioni sindacali Fenealuil Siracusa, Filca Cisl Ragusa-Siracusa e Fillea Cgil Siracusa e, in alleanza con cassa edile e Opt Siracusa, si occupa della diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, mirando alla tutela del benessere e della salute del lavoratore, attraverso visite preventive nei cantieri, analisi della documentazione, raccolta dati e individuazione, elaborazione e attuazione di misure di prevenzione idonee.

“La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst), prevista dalla legge e dal contratto edile, intende rappresentare un presidio territoriale e un termometro delle reali condizioni nei cantieri di lavoro. Ma attenzione, non si tratta di un tentativo, bensì di un approccio sistemico che avrà certamente bisogno di tempo per perfezionare il meccanismo ma, con serietà e competenza, la grande ambizione di migliorare le condizioni del lavoro sarà una sfida che non ammette fallimenti”.

Alla presentazione di Asso Rlst Siracusa saranno presenti: Salvatore Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil di Siracusa; Francesco Italia, sindaco di Siracusa; Saveria Corallo, segretaria generale Fenealuil Siracusa e consigliera di Asso Rlst Siracusa; Claudia Villari, direttrice Inail Siracusa; Salvatore Di Stefano, direttore Inps Siracusa; Massimo riili, presidente Ance Siracusa; Nunzio Turrisi, segretario generale Filca Cisl Ragusa-Siracusa e consigliere di Asso Rlst Siracusa; Tommaso Salemi, responsabile dell’unità operativa controllo e vigilanza Spresal Siracusa e Fabio Tortorici, vicedirettore Opt Siracusa.