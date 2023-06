Riposto (Ct): si è insediato il consiglio comunale

È Nella Casabella il nuovo presidente del consiglio comunale di Riposto, nel catanese. Agli assessori Valerio Cucè e Gino Daidone, che si sono dimessi, sono subentrati Pietro Redi e Alfio Caltabiano.

In consiglio comunale, dunque, siederanno: Lucia Auditore, Alfio Caltabiano, Franco Camarda, Nella Casabella, Carmelo D’Urso, Sara La Rosa, Salvo Leotta, Pietro Redi, Sara Siliato, Claudia Vecchio, Orazio Virgitto, per la lista RilanciAmo Riposto, e Claudia D’Aita, Mario Di Guardo, Mariella Di Guardo, Maria Puglionisi ed Ezio Raciti, per la lista ‘Riposto Cambia’. A presiedere l’assise di avvio della prima consiliatura del sindaco Davide Vasta è stata il consigliere anziano Nella Casabella.

Al termine della verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri eletti sono iniziate le operazioni per l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale. Ad essere eletti sono stati, rispettivamente, Nella Casabella e Salvo Leotta. “Voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione – dichiara il sindaco Davide Vasta – Sono certo che tutti, ciascuno con il proprio ruolo, lavoreranno per il bene della città. La campagna elettorale è finita e noi siamo pronti ad accogliere tutte le proposte, da qualsiasi parte giungano, se vanno in quella direzione. Le emergenze da affrontare sono tante ma – conclude – lavorando sodo riusciremo a dare risposte alla città”.