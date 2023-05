Modica (Rg): stasera il workshop su “Territorio, teatro di relazioni”

“Territorio, teatro di relazioni” è il titolo del workshop organizzato per questa sera alle 18.00 a Modica, nel ragusano, alla libreria Zazie con il fotografo Massimo Siragusa, Sony ambassador e docente di fotografia allo IED di Roma. Quella di stasera è una delle iniziative di punta nelle giornate inaugurali dell’edizione 2023 di Ragusa foto festival che si terrà dal 20 al 23 luglio a Ible all’antico convento dei cappuccini dentro il Giardino ibleo.

Da martedì 18 a venerdì 21 luglio, appuntamento imperdibile per fotografi e appassionati con i diversi workshop che portano al centro dell’attenzione il territorio ibleo, per raccontarlo sia come paesaggio che come anima e identità del luogo.

L’obiettivo è quello di valorizzare il talento e le capacità dei partecipanti in modo da consentire ad ognuno di realizzare un progetto finito. Il lavoro migliore sarà premiato con una Fanzine edita da Phaos edizioni.

Ad ogni partecipante sarà prestata l’attrezzatura fotografica Sony, sponsor tecnico del workshop. Domenica 23 luglio l’annuncio e la presentazione della fanzine del progetto vincitore. Libreria Zazie rinnova la collaborazione con il Ragusa foto festival e anche per l’edizione 2023 sarà presente a Ibla con una ricca selezione di libri, magazine e zines, durante le giornate inaugurali da giovedì 20 a domenica 23 luglio.