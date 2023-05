Palermo: al centro culturale Biotos si parlerà di violenza nelle relazioni intime

“Violenza nelle relazioni intime, tra psicologia e legge”. È questo il tema di un incontro che si terrà lunedì prossimo, 29 maggio, alle18.00 al centro culturale Biotos in via XII gennaio di Palermo. I lavori saranno moderati da Giorgia Gorner Enrile, mentre gli interventi sono previsti da parte dello psicologo e criminologo Andrea Giostra e dell’avvocato Rosa Maria Sciortino.

La violenza nelle relazioni intime è una forma pareticolare di violenza domestica, generalmente messa in atto da uno dei partner o ex, che può portare a danni fisici, sessuali e psicologici. All’interno della “Broke hearts gallery”, il progetto artistico sui modi in cui amiamo e perdiamo, curato dalla fotografa Giorgia Görner Enrile, Andrea Giostra e Rosa Maria Sciortino spiegheranno i sintomi di un amore patologico che può sfociare in omicidio o suicidio. Ma anche di stalking, love bombing, narcisista patologico, di quando si configura il reato violenza e come tutelarsi.

La Broken hearts gallery propone un viaggio empatico sull’amore vissuto di ognuno di noi che ricordi, inoltre, quanto fragile e forte sia. Ad esporre non solo artisti nazionali ed internazionali, ma anche le persone che hanno nuovamente donato frammenti del loro amore. La broken hearts gallery, arrivata alla seconda edizione, è nata per fare tesoro e condividere le storie di crepacuore con beni simbolici e, perché no, anche liberarsi dei fantasmi degli ex. Il 31 maggio, in occasione dell’ultimo giorno della mostra collettiva, inaugurata il 15 maggio, saranno presenti gli artisti: Giusto Bonanno, Pippo Bonanno, Francesco Butera, Gaetano Costa, Leonardo Cumbo, Antonio Curcio, Luigi Di Gangi, Giusi Di Liberto, Toti Garraffa, Giorgia Görner Enrile, Guido Gosta, Antonio La Rosa, Yeoran Lee, Antonio Gregorio Maria “Fester” Nuccio, Emanuele Pistola, Salvo