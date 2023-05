Gibellina (Tp): omaggio a Pier Paolo Pasolini per una Orestiade africana

Dal 26 al 28 maggio ritorna a Gibellina, nel trapanese, “Omaggio a Paolini – per un’Orestiade africana”. L’iniziativa è nata per celebrare nel 2022 la figura di Pasolini, rileggendo alcuni aspetti della sua opera ancora attuale a cento anni dalla nascita attraverso i lunguaggi del contemporaneo.

Il progetto di Alfio Scuderi è un omaggio a Pier Paolo Pasolini, a partire dalla sua indimenticabile Orestea attraverso una mostra a cura di Umberto Cantone, due performance tra teatro e musica con la partecipazione degli attori Silvia Ajelli, Rosario Tedesco, Imma Villa, Gaia Insegna, Fabrizio Romano e dei musicisti Chris Obehi, Dario Sulis, Riccardo Serradifalco e Angelo SIcurella; i ricordi di: Dacia Maraini, Elsa Morante, Leonardo Sciascia, Vincenzo Cerami, Alberto Moravia. Previste anche due proiezioni (il video montaggio di Umberto Cantone e il documentario di Pasolini).

Ad accompagnare l’iniziativa saranno due incontri per i giovani con l’obiettivo di far conoscere, con linguaggio e strumenti adeguati, l’opera del grande intellettuale e artista in preparazione alla visione degli spettacoli. Il primo incontro si servirà di materiali audiovisivi, prime edizioni, articoli di giornale, locandine, in mostra alla fondazione Orestiadi per avvicinare i giovani all’pera di Pasolini intellettuale, poeta, scrittore, drammaturgo e regista.

Nel secondo incontro si parlerà della funzione del teatro in età classica e sarà approfondita la conoscenza della tragedia, in particolare del ciclo dell’orestea di Eschilo e delle riscritture di Emilio Isgrò per Gibellina e di Pier Paolo Pasolini.

Il programma:

venerdì 26 maggio alle 16.00 “Pier Paolo Pasolini, eretico e corsaro”. La scrittura, il cinema, il teatro: materiali per una ricognizione. Mostra e incontro a cura di Umberto Cantone. Seguirà l’incontro “Appunti per Orestiadi – Eschilo, ISgrò, Pasolini”.

Sabato 27 maggio alle 20.15 “Una storia sbagliata”, ovvero il racconto di Pier Paolo con ricordi di Dacia Maraini, Elsa Morante, Leonardo Sciascia, Vincenzo Cerami, Alberto Moravia, con la partecipazione di Gaia Insegna e Fabrizio Romano e musiche eseguite dal vivo da Angelo SIcurella e Riccardo Serradifalco. Alle 21.00 “Per un’Orestiade africana” con Silvia Ajelli, Rosario Tedesco, Imma Villa e musiche eseguite dal vivo da Dario Sulis e Chris Oehi.

Domenica 28 maggio al baglio di Stefano “alle 16.00 “Appunti per un’orestiade africana”, proiezione del documentario di Pier Paolo Pasolini “1975” a cui seguirà “A Sud di Pasolini”.