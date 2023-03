Milazzo (Me): al via la seconda edizione di Radio Majorana

Per il secondo anno consecutivo l’istituto tecnologico Ettore Majorana, in collaborazione con radio Milazzo, realizza il programma radiofonico “la scuola in radio”. L’obiettivo è quello di dare spazio al talento e alla creatività degli studenti che già fanno comunicazione attraverso il giornale scolastico online dell’istituto: “L’Ettore”.

Il programma radiofonico dal titolo “Tra una nota e l’altra” andrà in onda tutti i venerdì alle 15.00 fino al mese di maggio. A condurlo saranno gli studenti Antonio Cartaregia della IV A ET; Yosra Ben’Rhouma della IV D BS e Kemal Kashta della V A MM. Il programma affronterà diversi temi di attualità, interni ed esterni alla scuola, con uno stile semplice e accattivante con lo scopo di dare vita ad una voce narrante per tutto ciò che di rilevante accade nella società contemporanea.

Particolarmente soddisfatto si è detto il dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci che coglie nel progetto, all’insegna della buona informazione e del sano divertimento, l’opportunità di sviluppare le competenze tecniche e comunicative degli studenti, offrendo loro al contempo la possibilità di confrontarsi su diverse tematiche e potenziarne l’autostima. “Proiettare gli studenti in un contesto reale – afferma il preside – è sicuramente un compito di realtà dalla duplice valenza e funzione: sviluppare la capacità di lettura critica di messaggi mediatici ed esercitare efficacemente una cittadinanza attiva, promuovendo l’inclusione e la creazione di una sana e propositiva comunità scolastica”.

Diversi i risvolti pratici e didattici dell’attività che, nel costituire una sorta di finestra aperta e alimenta una fattiva e propositiva trasmissione di messaggi e una consapevole costruzione di valori e identità.