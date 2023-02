Messina: al Lux due giorni di cinema italiano e grandi ospiti

C’è anche tanta Messina nella due giorni del grande cinema italiano che, tra domenica e lunedì, vedrà avvicendarsi registri, attori e sceneggiatori al cinema Lux. Appuntamento domenica 19 febbraio per il primo appuntamento con “I nostri ieri”, film incentrato sulla storia di nove detenuti in cui passato e presente si intrecciano attraverso i racconti dei protagonisti.

Presentato alla festa del cinema di Roma nella sezione “Alice nella città”, il titolo sarà presentato al cinema Lux in anteprima regionale, introdotto dal regista Andrea Papini, dal suo protagonista Peppino Mazzotta (volto amato dal piccolo schermo, braccio destro di Luca Zingaretti ne Il commissario Montalbano, celeberrima fiction di Rai1 ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri e da Francesco Calogero, autore cinematografico messinese qui nell’inedito ruolo di attore.

A completare il cast, altri importanti volti del cinema italiano tra cui Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo, Maria Roveran, Daphne Scoccia e Denise Tantucci. Le proiezioni sono previste alle 18.15 e 20.30 e in entrambi i casi regista e attori si fermeranno a dialogare con il pubblico anche dopo i titoli di coda. Il giorno successivo, lunedì 20 febbraio, sarà poi il turno di “Piccolo corpo”, presentato nell’ambito della frequentatissima stagione cinematografica del cineforum Orione. Vincitore del David di Donatello (migliore regista esordiente per Laura Samani) e di un oscar europeo (premio Fipresci, migliore rivelazione), il film, ambientato agli inizi del Novecento e strutturato come una favola tenebrosa, avvolge nella grazie e nella magia la storia di una giovane madre nel disperato viaggio per riportare in vita la bambina nata morta e dunque non battezzata.

A parlare del film, con il pubblico del Lux, sarà lo sceneggiatore Marco Borromei, messinese, diplomato al centro sperimentale di cinematografia di Roma. Le proiezioni avranno inizio alle 16.30, 18.30 e 20.30 e il film sarà replicato giovedì 23 febbraio.