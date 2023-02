Catania: troppi incidenti, l’allerta del consigliere Bruno Brucchieri

Il consigliere comunale Bruno Brucchieri, all’indomani della sfiorata tragedia stradale per le strade di Catania, chiede in commissione viabilità un “report dei danni che il mal tempo ha causato a Catania. Il tutto per agire immediatamente e risanare il manto stradale prima che i danni causassero ciò che è poi avvenuto”.

“Proprio a causa del cambiamento climatico che ormai investe le città del meridione, come la nostra Catania – prosegue – ha ormai scoperto da qualche anno che serve un piano strategico sulle criticità dovute al maltempo che individui tempestivamente le zone ad alto traffico e quindi con alta possibilità di incidenti”.

Comune, come sottolinea il consigliere, è impreparato alle moderne emergenze meteo e sottolinea come al suo interno esistano figure già attive e preparate per attivare procedure atte all’adeguamento temporaneo delle aree colpite e in caso strutturale delle zone da risanare.

Come ha indicato il segretario provinciale della federazione Ugl comunicazioni poste italiane, Simone Summa: “questi giorni successivi al maltempo sono stati davvero drammatici per i colleghi che hanno subìto infortuni e il danneggiamento del mezzo aziendale o personale. C’è chi, tra i portalettere, è stato trasportato persino al pronto soccorso, subendo anche prognosi di diversi giorni, come accaduto ad esempio ad un collega che, con il triciclo moover, ha preso in pieno una grossa buca in via vecchia Ognina ed è stato sbalzato per terra”.

“La situazione necessita al momento di procedure emergenziali immediate che si attivino subito dopo le forti precipitazioni supportate da una mappatura delle falle che ereditiamo da lavori mal gestiti e spesso inadeguati ma – riprende Brucchieri – ad essere rivista, in futuro, deve essere la realizzazione stessa dei manti stradali cittadini, per essere adeguata alle moderne esigenze di viabilità e meteorologiche. È necessario salvaguardare cittadini e lavoratori”.